Hans-Georg Maaßen will für CDU in den Bundestag einziehen

Suhl. Der umstrittene Ex-Verfassungschef Maaßen soll für die Thüringer CDU in den Bundestag ziehen. Unionspolitiker kritisieren den Schritt.

CDU-Chef Armin Laschet hat der Alternative für Deutschland "den Kampf" erklärt. Mit Bezug auf die Beschlüsse des AfD-Parteitags am Wochenende sagte Laschet, die Partei gehöre nicht in deutsche Parlamente.

Hans-Georg Maaßen wurde von der CDU in Südthüringen als Direktkandidat für die Bundestagswahl gekürt. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident gilt als heftig umstritten.

So wurde er unter anderem für seiner Haltung zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung kritisiert. Maaßens mögliche Nominierung hatte deshalb bereits im Vorfeld der Abstimmung der Delegierten von vier Kreisverbänden für Aufsehen gesorgt.

Der 58-jährige Maaßen wurde am Freitagabend in Suhl mit 37 von 43 abgegebenen Stimmen zum Direktkandidaten im Südthüringer Wahlkreis 196 gekürt. Er setzte sich damit klar gegen seinen Mitbewerber Hardy Herbert durch, der lediglich sechs Stimmen bekam.

Maaßen will AfD-Wähler umstimmen

In seiner Bewerbungsrede wies Maaßen den Vorwurf von AfD-Nähe zurück. Er habe als Verfassungsschutzpräsident 2018 die AfD-Prüfung initiiert, er stehe zum Abgrenzungsbeschluss der CDU, der eine Zusammenarbeit weder mit der Linken noch der AfD zulasse. „Ich möchte Menschen, die aus Protest AfD wählen, überzeugen, wieder die CDU zu wählen“, sagte Maaßen. Er stehe aber auch dafür, vor den Problemen, die Migration mit sich bringe, „nicht die Augen zu verschließen“.

Außerdem machte Maaßen deutlich, dass er in Berlin gut vernetzt sei. „Man kennt mich.“ Er wolle den Wahlkreis, in dem er sich eine Wohnung nehme, „nicht von der Hinterbank vertreten“.

Söder: Maaßens Kandidatur „schwieriges Signal“

Die Personalie hatte vor der Entscheidung auch in den Reihen der Union für Unverständnis und Kritik gesorgt. CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sagte kürzlich, auch Maaßen müsse sich daran halten, nicht mit der AfD zu kooperieren oder zu sprechen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte vor einer Nominierung gewarnt. Der CSU-Chef hatte eine Kandidatur Maaßens als „schwieriges Signal“ bezeichnet.

Maaßen zweifelte an „Hetzjagden“ auf Ausländer

Der Wahlkreis 196 in Südthüringen war frei geworden, nachdem der angestammte Kandidat Mark Hauptmann im Zuge der Maskenaffäre aus der CDU ausgetreten war. Gegen Hauptmann ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bestechlichkeit.

Als Verfassungsschutzpräsident war Maaßen seinerzeit massiv in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu „Hetzjagden“ auf Ausländer kam. Im November 2018 hatte ihn Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den einstweiligen Ruhestand versetzt. (AFP/dpa/fmg)