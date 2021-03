Zehn Jahre Kulturgut-Zerstörung in Syrien

Zehn Jahre Kulturgut-Zerstörung in Syrien

Mi, 31.03.2021, 13.31 Uhr

Seit zehn Jahren herrscht Krieg in Syrien, und die Kämpfe ziehen nicht nur die Bevölkerung in Mitleidenschaft, sondern auch die zahlreichen antiken Kulturgüter. Allein in der antiken Stätte Palmyra wurden zehntausende Artefakte zerstört.