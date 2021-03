Corona: Wann dürfen Nagel- und Kosmetikstudios öffnen?

Berlin. Nach den Friseuren können auch Kosmetiker und Fußpfleger ihre Studios öffnen. Das wurde beim Corona-Gipfel am Mittwoch entschieden.

Kosmetik- und Fußpflegestudios waren in Deutschland wegen der Corona-Pandemie lange geschlossen

Bund und Länder haben nun Lockerungen beschlossen - allerdings unter einigen Bedingungen

In unserer Übersicht finden Sie alle wichtigen Informationen zu den geplanten Öffnungen

Friseure haben bereits wieder geöffnet, Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Gartencenter und Baumärkte können bei Einhaltung von Hygieneauflagen bundesweit wieder öffnen. Das haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch in Berlin vereinbart. Doch was ist mit Kosmetikern und Fußpflegerinnen? Auch hier geht es nicht nur um Schönheit, sondern auch um Gesundheit.

Körpernahe Dienstleistungen dürfen wieder öffnen

Auch hier tut sich was: "körpernahe Dienstleistungsbetriebe", heißt es im Beschluss des Corona-Gipfels, dürfen wieder öffnen, "wobei für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen, bei denen - wie bei Kosmetik oder Rasur - nicht dauerhaft eine Maske getragen werden kann, ein tagesaktueller COVID-19-Schnell- oder Selbsttest der Kundin oder des Kunden und ein Testkonzept für das Personal Voraussetzung ist". Lesen Sie auch: Corona: So hoch ist das Infektionsrisiko beim Friseur

Die Podologen hatten bereits eine Sonderstellung: Hier war die Behandlung auch während des Lockdowns erlaubt, sofern sie medizinisch notwendig ist. Lesen Sie auch: Corona-Gipfel - Das sind die Beschlüsse zu Schulen und Kitas

In diesen Bundesländern sind Kosmetik- und Fußpflegesalons schon geöffnet, in diesen waren sie es bis Mittwoch nicht:

Baden-Württemberg : bisher geschlossen

: bisher geschlossen Bayern: Körpernahe Dienstleistungen wie Fußpflege, Maniküre und Gesichtspflege sind seit 1. März möglich.

Körpernahe Dienstleistungen wie Fußpflege, Maniküre und Gesichtspflege sind seit 1. März möglich. Berlin: bisher geschlossen

bisher geschlossen Brandenburg: bisher geschlossen

bisher geschlossen Bremen : bisher geschlossen

: bisher geschlossen Hamburg : bisher geschlossen

: bisher geschlossen Hessen: Betriebe für Nagelpflege dürfen nicht nur bei medizinischer, sondern auch hygienischer Notwendigkeit Behandlungen anbieten

Betriebe für Nagelpflege dürfen nicht nur bei medizinischer, sondern auch hygienischer Notwendigkeit Behandlungen anbieten Mecklenburg-Vorpommern : In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 und darunter dürfen Kosmetikerinnen, Fußpfleger und Nagelstudios Kunden schon seit 1.3. empfangen

: In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 und darunter dürfen Kosmetikerinnen, Fußpfleger und Nagelstudios Kunden schon seit 1.3. empfangen Niedersachsen : bisher geschlossen

: bisher geschlossen Nordrhein-Westfalen : Seit dem 1. März ist auch kosmetische Fußpflege erlaubt

: Seit dem 1. März ist auch kosmetische Fußpflege erlaubt Rheinland-Pfalz : Fußpflege ist seit dem 1. März mit Termin wieder möglich

: Fußpflege ist seit dem 1. März mit Termin wieder möglich Saarland : Seit 1. März kann man wieder zur Pediküre, Maniküre oder Gesichtspflege gehen

: Seit 1. März kann man wieder zur Pediküre, Maniküre oder Gesichtspflege gehen Sachsen : Fußpflegestudios im Freistaat haben ihre Türen geöffnet.

: Fußpflegestudios im Freistaat haben ihre Türen geöffnet. Sachsen-Anhalt: Auch hier ist die professionelle Pflege der Füße wieder möglich.

Auch hier ist die professionelle Pflege der Füße wieder möglich. Schleswig-Holstein : Nagelpflege ist ab 1. März wieder erlaubt, Kosmetikstudios waren bisher geschlossen.

: Nagelpflege ist ab 1. März wieder erlaubt, Kosmetikstudios waren bisher geschlossen. Thüringen: bisher geschlossen

