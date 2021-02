Di, 16.02.2021, 11.15 Uhr

Nach dem Putsch in Myanmar reißen die Proteste gegen die Militärführung nicht ab. In Rangun zeigen sich Demonstranten entschlossen, den Militärs trotz massiver Einschüchterungsversuche die Stirn zu bieten. "Je veux que plus de gens rejoignent les manifestations, on ne veut pas être perçu comme faible", explique une étudiante, "on doit résister pour ne pas vivre sous la dictature militaire."