Coronavirus: Was Sie über FFP2-Masken wissen sollten

In der Corona-Krise bieten Atemschutzmasken Schutz vor einer Weitergabe des Virus und vor einer Ansteckung. Für medizinisches Personal empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation eine FFP-2-Maske. Allen anderen Menschen empfehlen die Gesundheitsbehörden einen einfachen Mundschutz.

Berlin/München In Bayern gilt ab nächster Woche eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im Nahverkehr und im Einzelhandel. Das können die Filtermasken.

Bayern verschärft erneut die Corona-Maßnahmen: Ab kommenden Montag soll es in dem Bundesland eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel geben. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen.

Während die „normalen Community-Masken“, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sie nennt, lediglich andere schützen, wenn man selbst ansteckend ist, können FFP2-Masken auch den Träger selbst schützen. Bayern will durch die neue Maßnahme die Sicherheit in Bussen, Bahnen und in Supermärkten verbessern.

Die Verfügbarkeit im Handel sei mittlerweile ausreichend gewährleistet, die Spezialmasken seien keine Mangelware mehr, so Söder. Wo Sie eine FFP2-Maske erhalten, wie viel sie kostet was das Tragen bringt, erklärt der Überblick.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

FFP2-Masken gegen Corona – was bringen die Atemschutzmasken?

Ein selbstgemachter Mund-Nasen-Schutz schützt vor allem die Mitmenschen, wenn der Träger ansteckend ist. Passiv schützt die Maske vor Tröpfchen und vor Schmierinfektionen, die dann entstehen können, wenn man sich mit ungewaschenen Fingern ins Gesicht fasst.

Masken mit höherer Filterleistung, insbesondere FFP2- und FFP3-Masken, schützen aber auch bis zu einem gewissen Grad vor infektiösen Tröpfchen und Aerosolen. Nicht nur die ausgeatmete, sondern auch die eingeatmete Luft wird von den Masken gefiltert. Bei den FFP-Masken unterscheidet man drei Stufen:

FFP1-Masken schützen zu 80 Prozent vor ungiftigen Schadstoffen, wie zum Beispiel Feinstaub und Rauch, und werden im Arbeitskontext eingesetzt.

FFP2-Masken schützen auch vor Aerosolen. Sie müssen gemäß der Normen mindestens 94 Prozent der Testaerosole zurückhalten, also sehr feine, über die Luft getragene Flüssigkeitspartikel.

FFP3-Masken müssen mindestens 99 Prozent der Aerosole aufhalten. Da es dann aber sehr schwer fällt, zu atmen, haben diese Masken oft Ausatemventile. Die ausgeatmete Luft gelangt ungefiltert in die Umgebung – eine FFP3-maske bietet also keinen Schutz für andere.

Corona: Wo erhalte ich eine FFP2-Maske?

Der spezielle Mund-Nasen-Schutz ist in jeder Apotheke, mittlerweile auch in einigen Drogerien erhältlich. Eine einzelne FFP2-Maske kostet meist zwischen zwei und vier Euro.

Da die Filterleistung sich aber mit jeder Benutzung verringert, kann die Benutzung solcher Masken ganz schön kostspielig werden. Die Gesetzlichen Krankenkassen übernehmen nicht die Kosten für diese Corona-Präventionsmaßnahme.

Seit dem 15. Dezember 2020 haben über 60-Jährige und andere Corona-Risikopatienten den Anspruch auf 15 FFP2-Masken. Bis zum 6. Januar 2021 erhielten sie drei Masken kostenlos in der Apotheke. In zwei weiteren Wellen werden ab der kommenden Woche nochmals jeweils sechs FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. Hierfür erhalten die Berechtigten per Post von ihrer Krankenkasse einen fälschungssicheren Coupons.

Worauf Sie beim Online-Kauf achten müssen

Möchte man eine FFP2-Maske kaufen, wird man nicht nur in der örtlichen Apotheke, sondern auch in Online-Shops fündig. Hier sollte man beim Einkauf und beim Auspacken unbedingt auf die richtige Zertifizierung achten. Ob die gekaufte Maske alle EU-Vorgaben erfüllt, erkennt man unter anderem am CE-Zeichen, das ein erfolgreiches Prüfungsverfahren für das Produkt ausweist.

Die Kennzeichnung besteht aus einer vierstel­ligen Prüf­instituts­nummer, der EU-Norm EN 149 und der Adresse des Anbieters. Aber nicht alle FFP2-Masken auf dem deutschen Markt tragen das CE-Zeichen. Importierte N95-Masken aus den USA und Kanada sowie KN95-Masken aus China tragen das Zeichen nicht, erfüllen aber trotzdem die europäischen Qualitätsstandards.

Infektionsschutz: So tragen Sie eine FFP2-Maske richtig

Wie bei allen anderen Masken auch, ist es wichtig, dass der Mund-Nasen-Schutz mit FFP2-Zertifizierung richtig getragen wird. Sonst kann das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus nicht verringert werden. Das sollten Sie beim Tragen der Maske beachten:

Fassen Sie die Maske immer nur an den Bändern an. Ziehen Sie die Bänder über beide Ohren.

Die Maske muss über Mund, Nase und Wangen gut passen.

Die Maskenränder müssen eng am Gesicht anliegen, damit an den Seiten keine Atemluft durchströmt

Waschen Sie sich vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen die Hände – für mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife oder nutzen Sie Desinfektionsmittel.

FFP2-Masken sollten maximal 75 Minuten am Stück getragen werden und sind Einwegprodukte. Allerdings: Wer nur sitzt und sich entspannt, kann sie auch länger aufbehalten, aber nicht länger als 8 Stunden.

(bml/dpa)