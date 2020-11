Mo, 02.11.2020, 12.08 Uhr

Frenetischer Schlussspurt von Donald Trump im US-Wahlkampf: Bei mehreren Kundgebungen am Sonntag hat sich der Präsident siegesgewiss gezeigt. Sein Herausforderer Joe Biden sagte bei einem Auftritt in Pennsylvania: "In zwei Tagen können wir eine Präsidentschaft beenden, die diese Nation gespalten hat."