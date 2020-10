Hamburg: Junger Mann vor Synagoge angegriffen und verletzt

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Anschlags auf die Synagoge in Halle ist es in Hamburg zu einer antisemitischen Attacke gekommen. Ein 29 Jahre alter Mann wurde erheblich verletzt.

Hamburg. Kurz vor dem ersten Jahrestag des Anschlags auf die Synagoge in Halle ist es in Hamburg zu einer antisemitischen Attacke gekommen.

In der Nähe der Synagoge in Hamburg ist es am Sonntagnachmittag zu einem Angriff gekommen, bei dem ein 29 Jahre alter Mann erheblich verletzt wurde. Das bestätigte die Polizei in der Hansestadt am Abend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte zuvor von einer antisemitischen Tat berichtet, bei der ein Mann in militärischer Kleidung einen jüdischen Studenten mit einer Schaufel attackiert haben soll.

Zu den Hintergründen der Tat äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Ein 29 Jahre alter Mann habe einem Gleichaltrigen mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen und ihn dabei erheblich, aber nicht lebensgefährlich verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Beamten, die zum Schutz der Synagoge vor Ort waren und den Vorfall beobachteten, hätten den Angreifer festgenommen. Die Hintergründe würden nun ermittelt. Auch der Staatsschutz sei eingeschaltet worden.

Attacke auf Synagoge in Hamburg erinnert an Anschlag in Halle

Sowohl die militärische Kleidung als auch das Datum der Attacke wecken Erinnerungen an den Anschlag auf die Synagoge von Halle an der Saale vor knapp einem Jahr. Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Mann vergeblich versucht, in eine Synagoge einzudringen, in der mehr als 50 Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Lesen Sie dazu: Terror-Anschlag auf die Synagoge von Halle – Prozess beginnt

Lesen Sie hier: Verfassungsschutz: Antisemitismus nimmt in Deutschland zu

Am Tattag erschoss der Mann eine 40 Jahre alte Passantin, tötete beim Angriff auf einen nahe gelegenen Döner-Imbiss einen 20-Jährigen und verletzte und traumatisierte zahlreiche weitere Menschen, ehe er nach rund eineinhalb Stunden gefasst wurde. Gegen Stephan Balliet läuft am Oberlandesgericht Naumburg der Prozess.

An diesem Sonntag nun wurde Sukkot gefeiert, das Laubhüttenfest, das im jüdischen Kalender unmittelbar auf Jom Kippur folgt. (dpa/bef)