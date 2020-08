Do, 20.08.2020, 19.55 Uhr

Erstmals haben Kampfflugzeuge des israelischen Militärs in Deutschland mit Fliegern der Bundeswehr-Luftwaffe eine Übung vorgenommen. Am Fliegerhorst in Nörvenich in Nordrhein-Westfalen kamen auf beiden Seiten mit Blick auf die Geschichte auch Emotionen hoch.