Von der Leyen will Corona-Impfstoff bei Unternehmen "reservieren"

Mi, 17.06.2020, 15.12 Uhr

Die EU will sich den Zugang zu noch in der Entwicklung befindlichen Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus sichern. "Es geht darum, dass wir gemeinsam Produktionskapazitäten für künftige Impfstoffe bei Unternehmen vorab reservieren", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Videobotschaft.