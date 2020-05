Angela Merkel: Wann spricht die Kanzlerin als nächstes?

Wann spricht die Kanzlerin als nächstes? Angela Merkel beantwortet am Mittwoch 60 Minuten lang Fragen von Bundestagsabgeordneten

Die Bundeskanzlerin will sich zur Kritik an den Corona-Kennzahlen äußern

Es gibt Live-Übertragung der Befragung im Fernsehen und Internet

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am kommenden Mittwoch zur Regierungsbefragung im Bundestag antreten. Sie hat in einer Videokonferenz des CSU-Präsidiums am Montag bereits angekündigt, sich zu den relevanten Kennzahlen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu äußern, wie die Deutsche-Presse_Agentur berichtet. Lesen Sie hier: Angela Merkel warnt deutlich – alle Coronavirus-News im Ticker.

Angela Merkel bestand auf Corona-Obergrenze

Zuletzt hatten Politiker der FDP die Bundesregierung für ihren Umgang mit den Kennzahlen kritisiert. Frühere Kennzahlen wie der Reproduktionswert, die Fallzahl und Verdopplungsdauer seien nun „offenbar passé“ monierte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Michael Theurer am vergangenen Mittwoch. „Jetzt soll es eine Obergrenze für die Anzahl der aktiven Corona-Erkrankungen scheinbar richten.“

Foto: Wolfgang Borrs / NDR

Theurer bezog sich mit seiner Kritik auf einen Entschluss der Regierung vom vergangenen Mittwoch. Demnach werden regionale Lockdowns verhängt, sobald in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über sieben Tage mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnende registriert werden.

Angela Merkel soll in der zugehörigen Konferenz mit den Ministerpräsidenten auf diese Maßnahme bestanden haben, um im Gegenzug den regionalen Lockerungen der Corona-Beschränkungen zuzustimmen.

Opposition kritisiert Lockerungen

Auch diese hatte die Opposition bereits kritisiert. Noch vor der offiziellen Verkündigung der Lockerungen hatte Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender des Bündnis 90/Die Grünen, die Maßnahmen in einem Interview des Fernsehsenders Phoenix als „Überbietungswettbewerb der Ministerpräsidenten“ bezeichnet. Es sei jedoch kein Thema, um sich für die Kanzlerkandidatur zu profilieren.

Während Hofreiter zur Vorsicht mahnt, gibt es in deutschen Großstädten immer mehr Demonstranten, denen die Lockerungen nicht weit genug gehen. Die Proteste lösen in der Politik zunehmend Besorgnis aus, weil sich mancherorts Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker unter die Demonstranten mischen. Ob sich Merkel während der Regierungsbefragung auch zu diesem Thema äußern muss, bleibt aber abzuwarten.

Wo kann ich Merkels Regierungsbefragung live sehen?

Der Fernsehsender Phoenix wird am kommenden Mittwoch ab 12 Uhr die Befragung der Bundesregierung im TV oder als Live-Stream übertragen.

Die Regierungsbefragungen mit Kanzlerin Merkel wurden erst 2018 eingeführt. Sie sollen dreimal jährlich auf freiwilliger Basis stattfinden. Bis dahin hatte es nur die Regierungserklärungen gegeben. Vor Merkel hatte sich noch kein deutscher Regierungschef zu dieser Fragerunde bereit erklärt.

Vorbild für die Regierungsbefragung waren die sogenannten Prime Minister’s Questions in Groß-Britannien. Dort stellt sich der Premierminister jeden Mittwoch den Fragen der Abgeordneten im Unterhaus.

Bei der letzten Regierungsbefragung von Angela Merkel im Dezember waren die großen Themen noch die Kassenbonpflicht und die Asylpolitik.

