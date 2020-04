Griechenland: Die ersten 58 Flüchtlingskinder kommen Samstag

Kinder im Elendslager Moria auf Lesbos: Deutschland will insgesamt 350 bis 500 unbegleitete Minderjährige aus Griechenland aufnehmen.

Berlin. Am Samstag kommen 58 Flüchtlingskinder aus griechischen Lagern nach Deutschland. Auch zehn weitere europäische Länder wollen helfen.

Flüchtlingskinder in Griechenland – die ersten können kommen

Die Vorbereitungen laufen schon seit Wochen, nun soll es endlich soweit sein: Am Samstag will die Bundesregierung die ersten 58 Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland bringen. Man sei entsprechend seiner Zusage auch bereit, weitere unbegleitete Minderjährige von den Ägäis-Inseln aufzunehmen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.

Die griechischen Behörden und die beteiligten UN-Organisationen hätten bislang jedoch nicht die nötigen Informationen zusammengetragen, um weitere Kinder aufzunehmen. So müsse etwa deren Herkunft geklärt werden. Auch die Frage, ob sie womöglich Verwandte in einem anderen EU-Staat haben, spielt eine Rolle. Deutschland will insgesamt 350 bis 500 unbegleitete Minderjährige aus den überfüllten Lagern aufnehmen – vor allem Kinder im Alter unter 14 Jahren, kranke Kinder und Mädchen.

Diese Länder wollen Flüchtlingskinder aufnehmen

Die Bundesregierung erwarte, dass auch andere EU-Staaten, die ihre Zusage aufgrund der Covid-19-Pandemie erst später erfüllen wollen, zu ihren Verpflichtungen stehen, so der Sprecher weiter. Insgesamt sollen nach Angaben der Europäischen Kommission rund 1600 kranke Kinder und unbegleitete Minderjährige umgesiedelt werden .

Außer Deutschland wollen neun weitere EU-Staaten und die Schweiz mitmachen: Luxemburg, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Kroatien, Finnland, Irland, Portugal und Litauen. Bisher sind aber lediglich zwölf Minderjährige nach Luxemburg gebracht worden.

Coronavirus: Kinder aus Griechenland müssen zuerst in Quarantäne

Die Situation auf den Inseln sei schon viel zu lange sehr schwierig, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. „Wir werden unsere Anstrengungen fortsetzen“, fügte sie hinzu. Für die kommenden Tage und Wochen seien weitere Umsiedlungen geplant. Am Dienstag hatte sie mitgeteilt, dass angesichts der Gefahr durch das Coronavirus etwa 1000 besonders gefährdete Migranten in leerstehende griechische Hotels umziehen würden.

Die 58 Kinder werden zunächst in Niedersachsen zwei Wochen in Corona-Quarantäne verbringen. Anschließend werden sie auf die Bundesländer verteilt. Dabei würden auch Angebote aufnahmebereiter Kommunen berücksichtigt, sagte der Sprecher des Innenministeriums. (küp/dpa)