Schwitzen gegen den Corona-Blues

Braunschweig. In der Corona-Krise geht das Leben weiter, muss weitergehen. Die Braunschweiger Kette Fitnessloft bietet kostenfrei Sportkurse zum Mitmachen an.

Die Corona-Krise ist nicht nur ein medizinisches, wirtschaftliches und absehbar politisches Problem. Der Corona-Blues trifft gerade auch Menschen, die aktiv und sportlich sind. Sport in der Gemeinschaft zum Beispiel ist aktuell nicht mehr möglich. Wer zudem den ganzen Tag im Homeoffice schmort, dem kann ohne körperlichen Ausgleich schon mal die Decke auf den Kopf fallen. Das Braunschweiger Unternehmen Fitnessloft, das nach eigenen Angaben bundesweit 30 Fitnessstudios betreibt, will mit einem speziellen Fitnessangebot gegensteuern.

„Uns ist es wichtig, weiterhin ein Training zu ermöglichen“, sagt Markus Sigl, Pressesprecher des Unternehmens, im Gespräch mit unserer Zeitung. Auf seiner Homepage bietet Fitnessloft Gesundheits- und Ernährungstipps etwa von Trainern und Köchen, Online-Kurse zum Runterladen oder Trainingseinheiten zum Streamen. So soll das Zuhause der Teilnehmer zu einem Teilzeit-Fitnessstudio werden.

Die Streamingangebote kämen aus den Fitnessloft-Studios in Braunschweig, Hannover und Bremen. Zudem würden eigene Videos produziert und ins Netz gestellt. Wer mitmachen will, findet täglich ein entsprechendes Angebot. „Wir wollen nicht nur unsere 80.000 Mitglieder erreichen, sondern jeden, der sich gerade in diesen Tagen fit halten will. Alle sollen etwas davon haben“, sagt Sigl. Daher seien alle Angebote kostenfrei.

Das Unternehmen erwirtschaften nach Angaben Sigls einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich und beschäftigt etwa 500 Menschen. Für viele von ihnen sei wegen der Corona-Krise Kurzarbeit angemeldet worden, nicht aber für die etwa 100 Auszubildenden und Studierenden, die beim Unternehmen ein duales Studium absolvieren. Sie sollen in der Krise möglichst von finanziellen Einbußen verschont werden, erläutert der Sprecher. Im Gegenzug gäben sie Trainingstipps per Mail oder über Skype und böten auch Online-Einzeltrainings an. „Unsere Auszubildenden und Studenten beteiligen sich aber auch an der Nachbarschaftshilfe, die wir aufgebaut haben“, sagt Sigl. Darunter falle zum Beispiel das Einkaufen für Menschen in Quarantäne oder das Ausführen ihrer Hunde.

Die aktuell nicht genutzten Fitnessstudios biete das Unternehmen dem Deutschen Roten Kreuz an. Sie könnten für Blutspenden genutzt werden oder auch als Lager. Außerdem spende Fitnessloft seine Bestände an Desinfektionsmitteln und Toilettenpapier, da sie derzeit nicht benötigt würden. Vor allem Toilettenpapier ist ja in diesen Tagen echte Mangelware.

Dass das Unternehmen seine Angebote allein der Werbung wegen zusammengestellt hat, lässt Sigl nicht gelten. „Wir gehen davon aus, dass bis Juni kein Fitnessstudio mehr öffnet. Bis dahin erinnert sich doch kein Mensch mehr an unsere Hilfsangebote im März“, sagt er. „Unsere Aktionen basieren auf dem Gemeinschaftsgedanken.“ Daher führe Fitnessloft Gespräche unter anderem mit anderen Fitnessstudios und Geräteherstellern, um die Aktion auf breitere Beine zu stellen.

Mehr unter gemeinsam@corona-besiegen.de