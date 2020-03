In Salzgitter wird auch der von einer Brennstoffzelle angetriebene I-Lint gebaut.

Alstom weitet Kurzarbeit in Salzgitter aus

Die Corona-Krise verschärft die ohnehin angespannte Lage beim Schienenfahrzeug-Hersteller Alstom in Salzgitter. In dem Werk beschäftigt Alstom etwa 2000 Menschen. Das Unternehmen teilte unserer Zeitung mit, dass im Zugneubau voraussichtlich ab Anfang April Kurzarbeit eingeführt wird, weil es zu Problemen in der Lieferkette komme. Alstom hatte wegen fehlender Aufträge nach Angaben des Betriebsrats ab April ohnehin Kurzarbeit beabsichtigt. Die zunächst geplanten drei bis sechs Tage Kurzarbeit im Monat würden aber im April wegen der Corona-Krise nicht ausreichen. Der genaue zeitliche Rahmen werde derzeit noch abgesteckt.

Wie der Betriebsrat weiter mitteilte, stockt Alstom das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent des Nettoentgelts auf. Ohne Aufstockung würden Mitarbeiter ohne Kinder über das reguläre Kurzarbeitergeld

60 Prozent des Nettoentgelts erhalten, Mitarbeiter mit Kindern 67 Prozent.

Nicht von der Kurzarbeit betroffen sind nach Informationen des Unternehmens und des Betriebsrats der Servicebereich in Braunschweig, die Entwicklung und die Reparatur von Güterwagen. „Wir sind im ständigen Austausch mit unseren Zulieferern, um die Lieferkette aufrechtzuerhalten und damit die Beschäftigung sicherzustellen“, teilte das Unternehmen mit.

Das Unternehmen steht unabhängig von der Corona-Krise stark unter Druck. So platzte die geplante Zugfusion mit dem Konkurrenten Siemens, außerdem fehlen Aufträge. Daher vereinbarten das Unternehmen und die Arbeitnehmervertreter einen Sanierungsplan. Der sieht den Abbau von 600 Arbeitsplätzen bis 2023 vor, darunter sind 300 befristet Beschäftigte, deren Vertrag am 31. März endet, und 300 Mitarbeiter der Stammbelegschaft.