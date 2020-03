Mi, 25.03.2020, 12.44 Uhr

Die Coronavirus-Fallzahlen in den USA steigen dramatisch, die WHO befürchtet, dass das Land zum neuen Epizentrum der Pandemie werden könnte. US-Präsident Donald Trump beeindruckt das offenbar nicht: Er will am liebsten alle Maßnahmen bis Ostern zurückfahren.