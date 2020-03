VW-Betriebsrat: Ab Freitag steht die Produktion

VW wird nach Angaben des Betriebsrats ab Freitag die Produktion in seinen Werken wegen des Corona-Ausbruchs stoppen. Das teilten die Arbeitnehmervertreter am Dienstagmorgen mit. Es dürfe innerhalb des Unternehmens nicht zu einer Zweiklassen-Gesellschaft kommen. Bürokräften werde Homeoffice ermöglicht, die Beschäftigten in der Produktion würden aber weiterhin auf engem Raum zusammenarbeiten. Das nehme der Betriebsrat nicht hin. Wie die Arbeitnehmervertreter weiter mitteilten soll das Produktionsstopp am Dienstagvormittag auf der Jahrespressekonferenz verkündet werden.

