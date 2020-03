Coronavirus Spanien: Festland betroffen, Flüge gestrichen - Regierung droht

Coronavirus und Grippe im Vergleich: So unterscheiden sich die beiden Viruskrankheiten.

Madrid. Das neuartige Coronavirus hat in Spanien schon 35 Menschen getötet. Nun hat die Regierung in Madrid tiefgreifende Konsequenzen gezogen.

Das Coronavirus breitet sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern aus

Neben Deutschland sind vor allem Italien, Frankreich und Spanien schwer betroffen

Die WHO und das RKI haben die Ausbreitung des Coronavirus jetzt offiziell als Pandemie eingestuft

Die spanische Regierung reagiert mit drastischen Maßnahmen, um die Ausbreitung in dem südeuropäischen Land zumindest zu verlangsamen

In Spanien gibt es bislang mehr als 2200 gemeldete Infektionen und bereits mehr als 50 Todesfälle (Stand Donnerstagmittag, 12. März)

Direktflüge zwischen Spanien und Italien wurden abgesagt, sämtliche Schulen, Universitäten und Kindergärten wurden in den Risikogebieten geschlossen

Und die Regierung droht mit weiteren Maßnahmen gegen die Pandemie

Auch Spanien ist von der Coronavirus-Ausbreitung schwer getroffen. Immer mehr Fälle werden gemeldet, die Regierung reagiert mit drastischen Maßnahmen. Mallorca meldet den ersten Coronavirus-Todesfall. Erleichterung gibt es derweil auf Teneriffa.

Sie winkten und klatschten, als sie endlich zu den wartenden Bussen gehen durften. Einige tragen noch die Mund-Nase-Masken, mit denen sie sich während ihrer zweiwöchigen Quarantäne im Hotel Costa Adeje Palace im Süden Teneriffas schützen mussten. Am Dienstag durften die letzten rund 100 Urlauber, fast alles Deutsche, das Hotel nach 14 Tagen Isolation verlassen.

Das Vier-Sterne-Hotel war am 24. Februar abgeriegelt worden, weil ein italienischer Urlauber am Coronavirus erkrankt war. Insgesamt befanden sich zu diesem Zeitpunkt 723 Gäste aus 25 Ländern im Hotel. In den darauffolgenden Tagen wurde das Virus bei sechs weiteren Hotelgästen – fünf Italienern und einer Britin – entdeckt.

Spanien: Vier Teneriffa-Coronavirus-Infizierte im Krankenhaus

Vier der Infizierten befinden sich immer noch im Krankenhaus, die drei anderen wurden inzwischen als geheilt entlassen. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im News-Ticker.

Die meisten jener Hotelgäste, bei denen der Virustest negativ verlief, waren bereits in den letzten Tagen in Absprache mit ihren Heimatländern ausgeflogen worden. Nur die Deutschen und einige Schweden mussten bis zum Ende der Quarantänezeit bleiben.

Schulen in Risikogebieten wurden geschlossen. Foto: Alvaro Barrientos / dpa

Der Krisenstab in Berlin hatte beschlossen, „dass Quarantänemaßnahmen für deutsche Staatsangehörige in dem EU-Staat beendet werden sollen, in dem sie angeordnet wurden“.

Coronavirus: Spanien meldet mehr als 2000 Infizierte

Derweil wuchs am Dienstag in Spanien die Sorge, dass die Coronavirus-Epidemie innerhalb des Landes außer Kontrolle geraten könnte. Vor allem, weil sich die Zahl der erkrankten Menschen vervielfachte.

Bis zum Donnerstagmittag wurden bereits mehr als 2000 Coronavirus-Fälle und mehr als 50 Tote registriert – die meisten in der Hauptstadt Madrid. Angesichts der schnellen Ausbreitung des Virus wurde nicht ausgeschlossen, dass die Epidemie in Spanien einen ähnlich dramatischen Verlauf nehmen könnte wie in Italien.

Deswegen versucht die Regierung von Premier Pedro Sánchez nun mit drastischen Maßnahmen, das Virus zu stoppen. So wurden am Dienstag alle Direktflüge zwischen Italien und Spanien untersagt. Italien ist das europäische Land mit den meisten Coronavirus-Fällen, bei vielen Erkrankungen in Spanien wurde eine Verbindung nach Italien festgestellt.

In den am meisten vom Virus betroffenen Regionen Madrid, Baskenland und Rioja wurden mit sofortiger Wirkung sämtliche Schulen, Universitäten und Kindergärten geschlossen – zunächst für zwei Wochen. „Wir werden sehen, ob wir diese Maßnahme verlängern müssen“, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa. Coronavirus und Urlaub - Wo Deutsche nicht mehr hinreisen dürfen.

Coronavirus zwingt Spaniens Parlament in die Zwangspause

Auch alle Sportveranstaltungen finden die nächsten Wochen ohne Zuschauer statt. Dieser Bann trifft die Spiele der ersten Fußball-Liga, der Champions-League und alle anderen sportlichen Ereignisse. Zugleich geht Spaniens Parlament in die Virus-Zwangspause, zuvor war die Erkrankung eines Abgeordneten bekannt geworden.

Selfie mit Mundschutz vor der Sagrada Familia in Barcelona. Foto: LLUIS GENE / AFP

Gesundheitsminister Illa deutete an, dass demnächst weitere restriktive Maßnahmen verhängt werden könnten. Eine Einschränkung der Bewegungs- und Reisefreiheit, wie sie in Italien bereits gilt, ist nicht ausgeschlossen.

Doch zunächst versucht es die Regierung mit Appellen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, „auf nicht notwendige Reisen zu verzichten“. Die Unternehmen wurden gebeten, ihren Mitarbeitern Heimarbeit zu ermöglichen. Eine Empfehlung, die große Konzerne wie Telefónica oder das Geldinstitut Santander bereits umsetzten.

Coronavirus: Was Reisende jetzt wissen müssen Coronavirus- Was Reisende jetzt wissen müssen

Coronavirus: Hamsterkäufe in Madrid

Derweil zittern die Hoteliers auf den spanischen Urlaubsinseln Mallorca und Kanaren der Ostersaison entgegen. Zwar gibt es auf den Inseln bisher nur relativ wenig bestätigte Corona-Fälle. Aber die Verunsicherung vieler Menschen spiegelt sich in einem Absturz der Buchungen wider.

Auf Mallorca ist zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierter Mensch gestorben. Die 59 Jahre alte Frau sei in der Nacht zum Donnerstag im Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma ums Leben gekommen, teilten die zuständigen Behörden der spanischen Urlaubsinsel mit. Die Patientin hatte den Angaben zufolge Vorerkrankungen. Mallorca hat alle Hotel-Eröffnungen wegen des Coronavirus jetzt auf den Sommer verlegt.

Spaniens Regierungschef ruft zu Besonnenheit auf

Regierungschef Sánchez rief derweil die Bevölkerung zur Besonnenheit auf. „Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt.“ Die Behörden würden alles Notwendige tun. Die Bevölkerung schien dieser Botschaft nicht durchweg zu trauen.

In den Supermärkten in Madrid, dem aktuellen Epizentrum der Viruswelle, gab es erste Hamsterkäufe, wie es sie auch schon in anderen Ländern gegeben hatte. An den Kassen bildeten sich ungewöhnlich lange Schlangen. Besonders viel gekauft wurden: Konserven, Pasta, Reis und Toilettenpapier.