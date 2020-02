VW Financial gestaltet für 6 Millionen Firmensitz neu

Braunschweig. Das Betriebsgelände in Braunschweig wird geöffnet und begrünt. Bis 2023 will das Unternehmen CO2-neutral sein.

Die Gifhorner Straße ist zwar eine der markanten Stadteinfahrten in Braunschweigs Norden. Weil das Gebiet von Gewerbebauten geprägt und von der vierspurigen Gifhorner Straße durchschnitten ist, hält sich der städtebauliche Charme des Quartiers allerdings in Grenzen. Seit vergangenem Jahr ist nun zwischen Nordhoff- und Schmalbachstraße buchstäblich einiges in Bewegung geraten. Die VW Financial Services (VWFS), neben dem VW-Komponentenwerk in direkter Nachbarschaft der größte Arbeitgeber der Stadt, gestalten mit Millionenaufwand ihr Betriebsgelände um. Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) sprach bei einem Ortstermin von einer „deutlichen Aufwertung“ des gesamten Viertels.

Noch bis 2023 gestalten die VW Financial Services ihr Außengelände am Braunschweiger Unternehmenssitz um. Ein begrünter Weg führt künftig über das öffentlich zugängliche Unternehmensgelände. Foto: VWFS

Zäune weg, Tische, Bänke, Bäume und Sträucher rein. So lautet in Kurzform das gestalterische Konzept. Das Gelände ist nun öffentlich zugänglich, auf dem Hauptweg, der Magistrale, kann das Areal durchquert werden, Sitzgelegenheiten samt Tischen laden zum Verweilen ein. Entstehen soll ein einheitliches äußeres Erscheinungsbild des Unternehmenssitzes. „Das Gelände soll einen Campus-Charakter bekommen und für Transparenz stehen“, erläutert Sabine Burkert, die im Unternehmen das Bau- und kaufmännische Projektmanagement leitet und verantwortlich für die Neugestaltung ist. Zu dem Areal gehört auch ein neues Bürogebäude, das aktuell errichtet wird, im nächsten Jahr von 290 Mitarbeitern bezogen werden und einen derzeit aus 340 Containern bestehenden Modulbau ersetzen soll.

Die Umgestaltung des rund 33.000 Quadratmeter großen Geländes erfolgt schrittweise. Der erste, 12.500 Quadratmeter große Bauabschnitt im Dreieck Nordhoffstraße/Gifhorner Straße soll Vorbild sein für die weiteren Arbeiten. 2023 soll die Umgestaltung, in die das Unternehmen nach eigenen Angaben etwa 6 Millionen Euro investiert, dann beendet sein. Gepflanzt wurden bisher 80 Laub- und Obstbäume sowie rund 4000 Sträucher und Stauden, die Lebensraum für Insekten und Vögel bieten sollen. Entstanden sind außerdem Kräuterspiralen und Totholzstapel sowie Nistkästen für Vögel und Fledermäuse. Zudem sollen Bienenstöcke aufgestellt werden.

Nach Angaben Burkerts wurden während der zweijährigen Vorbereitung die Mitarbeiter des Unternehmens nach ihren Wünschen für die Neugestaltung gefragt. Einige hätten sogar bei der den Arbeiten mit angefasst, etwa beim Anlegen der Kräuterspiralen. Zudem habe sich das Unternehmen Rat beim Nabu geholt. Schon seit Jahren arbeiten die VW Financial Services mit dem Naturschutzbund zusammen, zum Beispiel bei der Renaturierung der Schunter und bei Moorprojekten.

„Das Ziel ist, die Natur in die Stadt zu holen“, sagte VWFS-Vorstandschef Lars Henner Santelmann. Deshalb sei auch weitgehend auf die Versiegelung des Bodens verzichtet worden. Santelmann bekräftigte, dass das Unternehmen bis 2023 CO 2 -neutral sein wolle. Die Stromversorgung sei bereits auf Grünstrom umgestellt. Um den CO 2 -Ausstoß aus der Nutzung von Dienstwagen sowie aus der An- und Abfahrt der Mitarbeiter auszugleichen, werde das Unternehmen Moorschutzprojekte fördern. Am Standort wurden nach Angaben Santelmanns zudem bereits mehr als 100 Ladepunkte für E-Autos errichtet.

Die VW Financial Services weiten seit Jahren ihre Geschäftstätigkeiten aus. Für das vergangene Jahr kündigte das Unternehmen einen erneuten Rekordgewinn an, der „Signifikant“ über dem Vorjahresergebnis von 2,61 Milliarden Euro liegen werde. Zugleich verordnete sich das Unternehmen einen strikten Sparkurs, der im vergangenen Jahr sogar noch verschärft wurde. Ab 2025 sollen die Kosten im Vergleich zu 2018 um jährlich 1,3 Milliarden Euro gesenkt werden. Das ursprüngliche Sparziel lag bei

850 Millionen Euro.