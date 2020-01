Trumps Nahost-Plan sieht auch Zwei-Staaten-Lösung vor

Washington. US-Präsident Donald Trump stellt den Palästinensern in seinem Nahost-Plan einen eigenen Staat in Aussicht - allerdings unter erheblichen Zugeständnissen. Der Plan solle zu einer "realistischen Zwei-Staaten-Lösung" führen, sagte Trump bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. Netanjahu sagte, wenn die Palästinenser Frieden mit Israel schlössen und sich an die Vorgaben des Plans hielten, sei Israel zu Verhandlungen bereit. Die Palästinenserführung hatte den Plan bereits vorab zurückgewiesen.

