Schwere Störung bei Whatsapp: Es betrifft diese Funktionen

Berlin. Massive Störung beim Messengerdienst WhatsApp. Über 20.000 Nutzer meldeten am Sonntag Störungen. Betroffen sind mehrere Funktionen.

Beim Nachrichtendienst WhatsApp gibt es momentan offenbar eine größere Störung – Nutzer können zurzeit keine Videos, Fotos oder Sprachnachrichten versenden oder empfangen. Gründe dafür sind bislang nicht bekannt.

Normale Textnachrichten lassen sich dagegen ohne Probleme versenden. Auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken melden WhatsApp-Nutzer weltweit die aktuellen Systemprobleme.

Tausende Nutzer haben am Sonntagmittag von Störungen beim Chatdienst Whatsapp berichtet. Allein auf der Internetseite „allestörungen.de“ meldeten bis zum frühen Nachmittag rund 20.000 Nutzer Probleme. Nach Angaben von Nutzern waren weder ein Foto- noch ein Sprachnachrichtenversand möglich. Reine Textnachrichten wurden hingegen zugestellt.

Auch weltweit wurde in sozialen Netzwerken über Störungen berichtet. Eine Live-Weltkarte auf „allestörungen.de“ zeigte zeitweise, dass vor allem Nutzer in Mittel- und Westeuropa sowie in einigen arabischen Ländern betroffen sein sollen.

Auch im vergangenen Jahr hatte es bei WhatsApp, Instagram oder Facebook immer wieder massive Störungen gegeben.

