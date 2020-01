Ebay-Kleinanzeigen: Polizei warnt Paypal-Kunden vor teurem Betrug

So kurios ist Ebay-Kleinanzeigen

Berlin. Auf eBay-Kleinanzeigen klagen Käufer, die mit PayPal bezahlen, über eine neue Betrugsmasche. So funktioniert diese perfide Methode.

Paypal wirbt mit sicheren Bezahlvorgängen und garantiert, dass jede Zahlung sicher ist

Doch es gibt eine kleine Hintertür, wie Kriminelle jetzt herausgefunden haben

Wer als Käufer eine falsche Einstellung wählt, könnte am Ende viel Geld verlieren

Die Polizei warnt vor dem Trick

Wir zeigen, wie sich Nutzer vor der Abzocke schützen können

Früher nutzte man die Supermarkt-Pinnwand, heute gibt es Online-Kleinanzeigen. Ob ungenutztes Baumaterial oder ein gebrauchter Fernseher: Fast alles findet dort Abnehmer. Doch längst haben auch Betrüger die Kleinanzeigen entdeckt und bringen Käufer und Verkäufer um ihr Geld.

Betrüger nutzen auf eBay-Kleinanzeigen derzeit eine Sicherheitslücke von PayPal aus: Wie zunächst „chip.de“ berichtete, hebeln angebliche Verkäufer auf dem Kleinanzeigen-Portal dabei mit einem Trick den Käuferschutz der PayPal-Nutzer aus.

Käufer bezahlen für ein Produkt, das sie nie bekommen – und dessen Preis ihnen auch später nicht erstattet wird. Sogar die Polizei warnt vor dem Trick.

Ebay-Kleinanzeigen: So geht die Paypal-Falle

Der angebliche Verkäufer bittet den Käufer darum, das Geld per PayPal zu überweisen.

Allerdings soll dieser dabei die Option „Freunde und Familie“ auswählen.

auswählen. Denn das, so das erfundene Argument des Betrügers, spare Gebühren.

Der Käufer überweist auf diesem Wege, bekommt aber keine Ware, sonder sieht stattdessen sein Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder.

Denn bei PayPal greift der Käuferschutz, der vor Betrügereien bewahrt, nur wenn eine Überweisung per „Dienstleistung und Ware“ verschickt wird. Haben die angeblichen Verkäufer dann ihr Geld, tauchen sie unter: Ebay löscht ihre Kontos, weil sie gegen Nutzungsbedingungen verstoßen.

So schützen sich Ebay-Kunden

Rechtlich geht der Online-Bezahldienst bei der Option „Freunde und Familie“ nicht von einem Verkauf aus, sondern von einem finanziellen Austausch zwischen Freunden oder Familienmitgliedern. Bei dieser Paypal-Variante ist der Geldversand kostenlos, und es genügt eine E-Mail-Adresse, an die das Geld geschickt werden soll.

Wer sein PayPal-Konto mit einer Kreditkarte verknüpft hat, sollte laut „chip.de“ unbedingt Anzeige bei der Polizei erstatten. Denn viele Kreditkarten verfügten über eine Versicherung, die Kunden vor einem solchen Betrug schützt. Wer bei PayPal mit seinem Bankkonto bezahlt, steht hingegen schlecht da. Auch interessant: Warum Hunderttausende diese Ebay-Kleinanzeige teilen.

Das raten Verbraucherschützer

Grundsätzlich sollten Käufer immer vorsichtig sein, wenn ein Kauf nur oder unbedingt per Vorkasse abgewickelt werden soll oder kann, rät Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg. „Zwar hat man auch bei einem Kauf über Online-Kleinanzeigen gesetzliche Ansprüche, falls die Ware nicht der Beschreibung entspricht oder gar nicht verschickt wurde. Aber oft ist es schwierig, die durchzusetzen.“ Besonders dubios sei es häufig, wenn Zahlungen ins Ausland gehen sollen.

„Am sichersten ist es, ein Geschäft über Online-Kleinanzeigen immer persönlich und in bar abzuwickeln“, rät Verbraucherschützerin Rehberg. So könne man die ganzen Betrugsmaschen umgehen. Gerade wertvollere Ware sollten Käufer unbedingt persönlich abholen, am besten zusammen mit einem Zeugen.

Und wer etwas verkauft, sollte die Ware immer nur an den tatsächlichen Käufer übergeben. Von einem von diesem geschickten Vertreter sollte sich der Verkäufer den Ausweis zeigen und den Erhalt der Ware quittieren lassen.

