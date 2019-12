Anwalt: Winterkorn hat niemanden körperlich angegriffen

Der Rechtsanwalt des früheren VW-Chefs Martin Winterkorn weist den Bericht eines früheren Managers über ein „Schadenstisch“-Treffen als grob falsch zurück. Der ehemalige Chef der Dieselmotorenentwicklung hatte am Montag vor dem Arbeitsgericht Braunschweig angegeben, Winterkorn habe bei solch einem, intern wohl gefürchteten Treffen einen Top-Manager mit einer Wasserpumpe körperlich angegriffen. Er habe ihn außerdem – wie der Richter aus einem Schriftsatz vortrug – „niedergebrüllt“. Die Hand des Top-Managers habe von einem Sanitäter behandelt werden müssen. Die „Schadenstische“ hätten einem Tribunal geglichen.

Der Frankfurter Rechtsanwalt Winterkorns teilte nun mit: „Weder wurden Untergebene von unserem Mandaten hier (am Schadenstisch) ,niedergeschrien’, noch wurden sie „sogar körperlich angegriffen’. Schon gar nicht war der Schadenstisch ,ein Tribunal’.“ Der Schadenstisch sei ein regelmäßiges Treffen von Ingenieuren verschiedener Fachgruppen gewesen, das auf eine Idee Winterkorns zurückgegangen sei. Laut Anwalt waren die Diskussionen dort „stets sachlich, gegebenenfalls auch deutlich“, wenn es um die Verantwortung für Fehler oder andere Defizite gegangen sei.

Ein Automechaniker hält eine Wasserpumpe in der Hand. Foto: Symbolfoto: simazoran / Getty Images/iStockphoto

Den Wasserpumpen-Schlag weist Winterkorns Rechtsanwalt ebenfalls als „in dieser Form falsch“ zurück. Es habe einen Unfall gegeben, wohl bei einem „Schadenstisch“-Treffen im Jahr 2012. Winterkorn habe eine Wasserpumpe in der Hand gehalten, diese sei ihm beim Ablegen entglitten. Dabei habe sich besagter Mitarbeiter, der neben Winterkorn gestanden und ihn bei der Diskussion „unterstützt“ hätte, „bedauerlicherweise an der Hand verletzt“.

Das Geschehen wurde am Arbeitsgericht als mutmaßlicher körperlicher Angriff geschildert. Der frühere Leiter der Dieselmotorenentwicklung war bei besagtem Schadenstisch aber gar nicht anwesend, wie er nach einem Missverständnis beim Vorsitzenden Richter einräumte. Der Vorfall sei aber „in Minutenschnelle“ bei VW herumgegangen, also weitererzählt worden. Außerdem sei der Vorfall bezeugt worden.

Der Richter zeigte sich zunächst beeindruckt von diesem Geschehen. „Wenn das so eskaliert sein sollte, ist das ein unglaublicher Vorgang“, sagte er am Montag. Allerdings ging der Richter zunächst davon aus, dass dies beim berühmt-berüchtigten Schadenstisch-Treffen im 27. Juli 2015 vorgefallen war. An diesem Tag soll Winterkorn von der Manipulations-Software und den hohen Abgaswerten bei Dieselautos in den USA erfahren haben. Wenige Monate später, im September 2015, erschütterte der Diesel-Skandal den Wolfsburger Konzern.

Allerdings stellte sich vor Gericht dann auch raus, dass der Vorfall sich bei einem früheren „Schadenstich“ ereignet hatte. Der Richter zeigte sich daraufhin verwundert, was der Ex-Motorenentwicklungschef „so alles anführe“. Der Anwalt des ehemaligen Managers erläuterte, sein Mandant habe damit untermauern wollen, „wie die Situation bei VW war“. Denn Volkswagen wirft dem früheren Hauptabteilungsleiter, der gegen seine Kündigung durch VW klagt, vor, er habe die Verwendung der Betrugs-Software nicht gestoppt – zum Beispiel hätte er sich mit seinem Wissen über die Software an Vorgesetzte wenden müssen. Also zum Beispiel an Winterkorn.