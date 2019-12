Von der Leyen kündigt Treffen mit Johnson an

Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit dem britischen Premierminister Boris Johnson einen raschen Start der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit vereinbart. "Wir werden uns Anfang 2020 treffen", schrieb sie nach einem Telefonat mit Johnson auf Twitter. "Sie stimmten überein, angesichts der Frist bis Ende 2020 mit großer Energie an einer künftigen Partnerschaft zu arbeiten", ergänzte eine britische Regierungssprecherin. Nach dem Brexit am 31. Januar beginnt eine Übergangsphase, in der ein Handelsabkommen entstehen soll.