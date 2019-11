Der Fall Ibrahim Miri ist besonders. Deswegen haben die Behörden in Bremen wie im Bund am Wochenende so entschlossen reagiert und den Mann zum frühestmöglichen Zeitpunkt in den Libanon abgeschoben.

Sie haben ein Exempel statuiert, dreifach Entschlossenheit signalisiert: Gegenüber weiteren kriminellen Clans, das wird man in Berlin oder in Nordrhein-Westfalen besonders empfangsbereit registrieren. Auch gegenüber anderen ausreisepflichtigen Asylbewerbern. Nicht zuletzt gegenüber den Bürgern.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) ist sowohl als Fundamentalkritiker der Flüchtlingspolitik als auch als maßvoller Mittler bei der Verteilung der Bootsflüchtlinge im Mittelmeer in Erscheinung getreten. Noch am allerstärksten ausgeprägt ist sein Sinn für Stimmungen. Der Innenminister hat im Fall Miri gedrängt, weil er zur Tagesordnung übergehen wollte. Der schnelle Abschluss des Falles lässt eine andere Frage in den Hintergrund treten: die nach der allgemeinen Abschiebepraxis. Eine gängige Forderung lautet: mehr Abschiebungen. Leichter gesagt als getan. Die Gewerkschaft der Polizei hat neulich kritisiert, dass nur ein Viertel der Direktabschiebungen erfolgreich verlaufe.

Solange das Asylrecht so offen ist, dass jeder, der „Asyl“ ruft, einen noch so unbegründeten Antrag stellen und durch alle Instanzen verfolgen darf, ziehen sich die Verfahren zwangsläufig in die Länge; auch dann, wenn jemand wie Miri gerade erst abgelehnt worden ist und das Gastrecht mit zig Straftaten missbraucht hat. Und solange die Grenzen offen (im Schengenraum) oder löchrig (Außengrenze) sind, ist es nicht schwer, wie Miri nach einer Abschiebung zurückzukehren und wieder sein Glück zu versuchen. Die deutsche Abschiebepolitik hat etwas sisyphoshaftes. Grundsätzlich stellt sich längst die Sinnfrage. Die Asylpraxis ist ein Irrsinn.