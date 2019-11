Türkei plant weitere Abschiebung an diesem Freitag

Berlin. Die Türkei hat für diesen Freitag eine weitere Abschiebung nach Deutschland angekündigt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Mittwoch in Berlin: "Wir haben keine belastbaren Erkenntnisse, wonach es sich hier um einen IS-Rückkehrer handelt." Angaben zum Grund für die Abschiebung machte er nicht. Der Termin für die Rückführung von zwei deutschen Frauen, die ins frühere Herrschaftsgebiet der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausgereist waren, steht dem Sprecher zufolge noch nicht fest.