SPD legt im ARD-Deutschlandtrend leicht zu

Berlin. Die SPD hat in der Wählergunst bundesweit etwas zugelegt. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Partei laut ARD-"Deutschlandtrend" auf 15 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche und damit ihr bestes Ergebnis seit einem halben Jahr, wie aus der Umfrage von Infratest dimap hervorgeht. Die CDU hingegen verliert im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und kommt auf 25 Prozent der Stimmen. Die FDP kommt auf sieben Prozent. Die AfD bleibt mit 14 Prozent konstant, ebenso die Linke mit 9 Prozent und die Grünen mit 22 Prozent.

