Hubschrauber sucht Bewohnerin aus Braunschweiger Seniorenzentrum

Die Polizei suchte am Mittwoch nach einer vermissten Person. Weitere Suchaktionen finden womöglich auch am Donnerstag statt.

Braunschweig. Die Bewohnerin eines Senioren- und Pflegezentrums wird seit Mittwochabend vermisst. Die Polizei plant eine weitere Suchaktion am Donnerstag.

Eine Bewohnerin des Senioren- und Pflegezentrums Bethanien an der Helmstedter Straße wird seit Mittwochabend vermisst. Die Polizei Braunschweig suchte noch am späten Abend mit einem Hubschrauber nach der 84-Jährigen – ohne Erfolg. Als erstes berichtete news38.de darüber.

Auch am Donnerstagmorgen fehlte von der Frau jede Spur. „Unsere Fahndungsmaßnahmen laufen natürlich weiter“, sagte Polizeisprecher Stefan Weinmeister. Womöglich komme auch am Donnerstag wieder ein Such-Hubschrauber in Braunschweig zum Einsatz.