Halle: Besuch des US-Außenministers Mike Pompeo in Synagoge

Vor knapp einem Monat erschütterte der Anschlag auf die Synagoge in Halle Deutschland. Jetzt wird US-Außenminister Mike Pompeo die Stadt besuchen – und stellt die jüdische Gemeinde in der Stadt vor eine Herausforderung.

Pompeo landete am Mittwochabend in Nürnberg und wird am Donnerstag in der Stadt erwartet – gemeinsam mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas (SPD). Dort ist auch ein Besuch der Synagoge geplant.

Pompeo und Maas in Halle: „Große Ehre“ für jüdische Gemeinde

Für die jüdische Gemeinde ist der Besuch zwar „eine große Ehre“, stellt aber auch eine große Herausforderung dar. „Unsere Aufgabe ist eigentlich, das religiöse Leben zu organisieren und nicht Präsidenten und Minister zu empfangen“, sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Max Privorozki, dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Am 9. Oktober, am jüdischen Feiertag Yom Kippur, versuchte in Halle der bewaffnete Rechtsextremist Stephan B. in die Synagoge einzudringen. Als dies nicht gelang, erschoss der 27-Jährige vor dem Gebäude eine Passantin und einen Mann in einem Döner-Imbiss.

Mit seinem zweitägigen Besuch in Deutschland will der US-Außenminister die transatlantische Partnerschaft stärken. Wachsende Bedrohungen aus Russland, China und dem Iran machten ein verstärktes Engagement nötig, teilte das US-Außenministerium zum Auftakt der Reise mit.

US-Außenminister Pompeo: Seine Stationen in Deutschland

Pompeo besuchte am Donnerstag zunächst die US-Truppenstandorte in Grafenwöhr und Vilseck in Bayern.

Danach besucht Pompeo Mödlareuth, das ehemals geteilte Dorf an der bayerisch-thüringischen Grenze. Dort wird er auch Heiko Maas treffen und sich mit ihm Teile der alten Grenzanlage anschauen.

Nach Mödlareuth plant Pompeo gemeinsam mit Maas einen Besuch in Leipzig. Dort sind ein Arbeitstreffen mit Maas und ein Besuch der Nikolaikirche als wichtigem Ort der friedlichen Revolution geplant.

Als nächste Station steht dann Halle auf dem Programm, wo vor knapp einem Monat zwei Menschen bei einem rechtsextremistischen Terroranschlag getötet wurden.

auf dem Programm, wo vor knapp einem Monat zwei Menschen bei einem rechtsextremistischen Terroranschlag getötet wurden. Am Freitag sind Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) , Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin geplant. Zudem will Pompeo an Veranstaltungen zum 30. Jahrestag des Mauerfalls teilnehmen. (dpa/gem)