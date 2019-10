Machtkampf in der CDU: Was plant Friedrich Merz?

Friedrich Merz war am Montag im Südwesten der Republik unterwegs. Am Rande einer Veranstaltung in Stuttgart wollte das ZDF ihn in eine Schalte für das „Mittagsmagazin“ holen. Merz passte es später besser. Im Foyer eines Hotels fand dann das fünfminütige Interview statt, das mit seiner TV-Ausstrahlung den nach dem Thüringen-Debakel ausgebrochenen Machtkampf und die Richtungsdebatte über den Umgang mit der Linkspartei in der CDU richtig befeuert.

Vordergründig zielte Merz, der im Dezember 2018 auf dem Hamburger Parteitag die Kampfabstimmung um den CDU-Vorsitz hauchdünn gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren hatte, für den Moment nicht auf die geschwächte Saarländerin.

Stattdessen arbeitete sich der erfolgreiche Wirtschaftsanwalt aus dem Sauerland zum wiederholten Mal an der großen Koalition und seiner Lieblingsgegnerin ab – Angela Merkel. Sie verdrängte ihn 2002 von der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag. Sie macht er für den schleichenden Niedergang der Volkspartei CDU verantwortlich.

Was wirft Merz der Kanzlerin vor?

Der 63-Jährige kritisierte das Erscheinungsbild der Bundesregierung als „grottenschlecht“. Die „Untätigkeit und die mangelnde Führung“ Merkels lege sich seit Jahren wie ein „Nebelteppich“ über das Land. „Das kann so nicht weitergehen, und ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch zwei Jahre dauert. Das geht einfach nicht.“ Merz stellt damit Merkels Führungsanspruch offen infrage.

Was steckt hinter Merz’ Attacke?

Sie dürfte Teil eines orchestrierten Manövers vor dem CDU-Parteitag am 22. und 23. November in Leipzig sein. Kramp-Karrenbauer läuft nach einer Serie von Pleiten, Pech und Pannen Gefahr, ihre Position als Merkels Thronfolgerin zu verspielen. Ihr als Verteidigungsministerin im Alleingang an Kabinett, SPD, Militärs und Bündnispartnern vorbei gestarteter Testballon für eine Schutzzone in Nordsyrien mit Bundeswehrsoldaten hat keine nennenswerte Flughöhe erreicht.

Wieder mehr Respekt verschaffte sie sich, weil sie die Überlegungen von Thüringens CDU-Chef Mike Mohring für eine mögliche Kooperation mit dem linken Wahlsieger Bodo Ramelow erstickte. Vor dem Merz-Aufschlag hatte im CDU-Vorstand der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, Kramp-Karrenbauers Führungsanspruch infrage gestellt. Die Saarländerin konterte unter Beifall mit einem Machtwort und verwies auf ihren Parteitagssieg gegen Merz vor knapp einem Jahr.

Kommt es beim Parteitag in Leipzig zum Showdown um die K-Frage?

Kramp-Karrenbauer will das verhindern. Wer Kanzlerkandidat wird, will sie erst auf einem Parteitag im kommenden Jahr entscheiden. Wer immer meine, die Frage müsse jetzt entschieden werden, habe in gut drei Wochen in Leipzig dazu Gelegenheit. Diesen Ball hat Merz jetzt aufgenommen: „Wir müssen das intern miteinander besprechen, auf dem Parteitag in Leipzig offen ausdiskutieren, und dann wird es hoffentlich Konsequenzen geben.“

Abzusehen ist, dass es auf dem Parteitag Anträge geben dürfte, die CDU-Mitglieder über die K-Frage abstimmen zu lassen. Die Junge Union hat das für sich bereits beschlossen.

Die CSU ist dagegen, weil ein Basisvotum auch die Unionstradition aushebeln würde, dass CDU- und CSU-Spitze sich auf einen gemeinsamen Kandidaten festlegen. Der an der CDU-Basis und in der Jungen Union ungebrochen populäre Merz hätte in einer Urwahl deutlich bessere Karten, Kontrahenten wie AKK, Armin Laschet oder Jens Spahn zu bezwingen.

Ist es klug von Merz, jetzt frontal Merkel anzugehen?

Für den Moment könnte Merz eher dafür sorgen, dass die nach dem Thüringen-Beben im Umgang mit der Linkspartei kopf- und orientierungslos wirkende CDU zur Besinnung kommt. Gesundheitsminister Jens Spahn kanzelte die Merz-Kritik an der GroKo ab. „Impfen macht immun gegen Krankheiten. Und gute Sachdebatten, Debatten mit Profil, machen immun gegen Personaldebatten“, sagte Spahn.

Das Vertrauen der Bürger werde die CDU nicht zurückgewinnen, „wenn wir alle sechs Monate Personal- und Verfahrensdebatten führen“, so Spahn. Innenminister und Ex-CSU-Chef Horst Seehofer sieht die Union in einer schwierigen Lage, aber: „Ich teile die Kritik von Friedrich Merz nicht.“

Wie lange bleibt Merkel Kanzlerin?

Merz hat außer Interviews derzeit keinen richtigen Hebel in der Hand, um die Kanzlerin in echte Bedrängnis zu bringen. Das könnte nur die Unionsfraktion, deren Chef Ralph Brinkhaus (CDU) Merkels Verbleib bis 2021 nach jetzigem Stand klar unterstützt. Merkel will ihre lange Kanzlerschaft mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 krönen.

Unberechenbar für Merkel, CDU und CSU ist die SPD. Verliert Vizekanzler Olaf Scholz das Rennen um den Parteivorsitz und steigt die SPD Anfang Dezember auf einem Parteitag aus der Koalition aus, muss die Union sich rasch neu sortieren. Am wahrscheinlichsten ist, dass Merkel dann zunächst in einer Minderheitsregierung weitermachen würde.