Zerrissene Genossen

Das SPD-Spektakel am Rande des Abgrunds geht munter weiter. In den nächsten fünf Wochen wird sich die Partei noch stärker in zwei Lager spalten. Auf der einen Seite diejenigen, die aus staatsbürgerlicher Verantwortung („Erst das Land, dann die Partei“) zähneknirschend Olaf Scholz und Klara Geywitz und damit die Fortsetzung der großen Koalition wählen. Auf der anderen Seite wird sich um die Herausforderer Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken ein bunter No-GroKo-Club zusammenfinden – Motto: „Alle gegen Olaf“.

Wer wird das Rennen machen? Nicht völlig auszuschließen ist ein Szenario, dass Scholz zwar Ende November die Stichwahl knapp gewinnt und Parteichef wird, die Parteitagsdelegierten Anfang Dezember trotzdem der GroKo den Garaus machen.

Scholz sollte jetzt schnell und offensiv seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur erklären. Seine Umfragewerte sind gut, anders als Walter-Borjans ist er bundesweit bekannt. Würde die SPD im Dezember tatsächlich aus der GroKo aussteigen, könnte Scholz als Parteichef und Spitzenkandidat bei einer Neuwahl in das Machtvakuum der CDU stoßen. Eine überrumpelte CDU müsste dann nicht nur eine Merkel-Minderheitsregierung organisieren, sondern unter großen Schmerzen zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer, Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn auch die K-Frage entscheiden.