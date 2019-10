Klimaserie: Online-Shopping kann klimafreundlicher sein

Pakete liegen in der mechanisierten Zustellbasis in einer Kastenrutsche für den Zusteller bereit.

Wenn sich im Wandel der Zeit ein bestimmtes Kaufverhalten erst einmal in unseren Alltag etabliert hat, ist es äußerst schwierig bis gar unmöglich, es wieder aus diesem zu verbannen!

Das sagt unser Leser Rüdiger

Reupke aus Isenbüttel

Zum Thema recherchierte

Hannah Schmitz

3,52 Milliarden Pakete wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verschickt – knapp 5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Rund 9 Prozent der Paketsendungen, 320 Millionen, gingen auf das Konto der Niedersachsen. Die Branche rechnet für die kommenden vier Jahre bundesweit mit einem ähnlich hohen Zuwachs an Sendungen. Zugleich wird das Online-Shoppen immer mehr als Problem wahrgenommen: Zusteller arbeiten unter schlechten Bedingungen, ihre Fahrzeuge versperren Bürgersteige und Fahrradwege, Pappkartons verstopfen Mülltonnen und zurückgesendete Ware wird häufig einfach vernichtet. Ist das nachhaltig? Unter bestimmten Bedingungen kann es zumindest klimafreundlicher sein, online einzukaufen, anstatt im Geschäft vor Ort, sagt Moritz Mottschall vom Öko-Institut.

Wie das als Verein eingetragene Berliner Institut 2015 anhand eines Schuhkaufs berechnet hat, verursacht eine Onlinebestellung im Durchschnitt rund 600 Gramm CO 2 -Emissionen. Darin einbezogen sind schon der Stromverbrauch des Computers, der Energieverbrauch des Umschlagzentrums des Versandhändlers sowie die Fahrten der Lkw und kleineren Kurierfahrzeuge, um die Ware von A nach B zu transportieren. Passt der Schuh nicht und wird zurückgesendet, verdoppelt sich der CO 2 -Ausstoß auf 1200 Gramm. Bei einem Einkauf im Geschäft vor Ort, mit einer durchschnittlich sechs Kilometer langen Anfahrt mit dem Auto würden hingegen rund 2400 Gramm Kohlendioxid verbraucht. Also lieber nur noch online einkaufen? Nicht unbedingt.

Wer Rad oder Bus nutzt, senkt Klimabilanz erheblich

Moritz Mottschall, Experte für Ressourcen und Mobilität im Öko-Institut. Foto: Öko-Institut

Denn sattelt der Käufer auf Bus, Bahn oder Rad um oder geht zu Fuß, reduziert sich die Treibhausgasbilanz schon erheblich – sie ist laut Öko-Institut aber immer noch höher als beim Online-Shopping. Das liegt vor allem an dem hohen Strom- und Wärme-Verbrauch im Geschäft, zum Beispiel für die Ausleuchtung der Ware. „Allerdings hat sich die Bilanz hier seit 2015 sicher schon durch den verstärkten Einsatz von LED-Lampen verbessert“, gibt Mottschall zu bedenken. Außerdem führt er das Konzept des sogenannten konstanten Mobilitätszeitbudgets an. Danach nehmen Menschen immer gleich viel Zeit für Mobilität in Anspruch. „Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, dass die durch das Online-Shopping gewonnene Zeit anderweitig genutzt wird, zum Beispiel für einen Besuch bei der Oma mit dem Auto“, erklärt Mottschall. Die CO 2 -Einsparung wäre damit verpufft.

Beim Online-Handel ist die CO 2 -Bilanz nach Angaben Mottschalls unter anderem auch davon abhängig, wo die sogenannte „letzte Meile“ gefahren wird. Im ländlichen Raum fahre ein Zustellfahrzeug beispielsweise für weniger Sendungen deutlich mehr Kilometer, während in der Innenstadt auf kurzen Wegen ungleich mehr Pakete verteilt würden. Treffe der Zusteller den Paketempfänger nicht an, werde dieses oft bei einem Paketshop oder einer Packstation abgegeben und später vom Empfänger abgeholt, nicht selten mit dem Auto. Auch hier droht also ein zusätzlicher CO 2 -Ausstoß.

Zustellerbranche fordert Unterstützung durch Städte

Damit das nicht passiert, feilt die Zustellerbranche nach Angaben des Bundesverbands Paket und Expresslogistik an einer steten Optimierung der Zustellung. Dazu zählt etwa die schon weit verbreitete Möglichkeit von Paketempfängern, Lieferzeiten zu vereinbaren und Zustelladressen zu nennen. „Damit wird unnötiger Verkehr eingespart“, sagt eine Sprecherin des Verbands. Die Einrichtung von Mikro-Depots in verdichteten Quartieren sei ebenfalls eine Maßnahme, um Verkehr und damit auch klimaschädliche Treibhausgase einzusparen. Von diesen Depots könnten Lastenräder emissionsfrei und leise Pakete auf der „allerletzten Meile“ verteilen und den klassischen Lieferverkehr ersetzen.

Städte müssten zur Umsetzung allerdings wesentlich beitragen, fordert der Verband. Sie müssten Flächen für Depots bereitstellen, etwa indem sie die Sondernutzung von Parkplätzen erlauben. Die Branche ist laut Verband außerdem ein prädestiniertes Einsatzfeld von Elektro-Fahrzeugen. Die Anschaffungskosten seien jedoch noch so hoch, dass die Wirtschaftlichkeit nur bedingt gegeben sei. Außerdem müsse für deren Einsatz die Lade-Infrastruktur verbessert werden. Auch das Angebot an Fahrzeugen durch die Autobauer lasse zu Wünschen übrig, moniert die Branche – nicht von ungefähr hat die Deutsche Post ihren elektrischen Street-Scooter schließlich selbst entwickelt.

Jedes zweite Kleidungsstück wird zurückgeschickt

Die Deutschen kaufen online am liebsten Kleidung und Elektronik-Produkte. 2018 gaben sie von 65 Milliarden Euro Gesamtumsatz rund 24,5 Milliarden Euro für Jacken und Kleider, Smartphones und TV-Geräte aus. Während die Zahl der Rücksendungen bei Elektronik-Artikeln gering sei, liegt die Retourenquote bei Kleidung bei rund 50 Prozent, erklärt Mottschall. Hier lauerten viel mehr Tücken: Man könne den Stoff nicht fühlen, die Farbe nicht genau betrachten und die Passform nicht austesten.

Um klimaschädliche Retouren dennoch so weit wie möglich zu vermeiden, empfiehlt Mottschall Händlern, ihre Produkte online sehr detailliert zu beschreiben. Genau so versucht die Branche bereits präventives Retourenmanagment zu betreiben, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) auf Anfrage mitteilt. Dazu gehörten 360-Grad-Ansichten, Kundenbewertungen und detaillierte Produktbeschreibungen. Motschall plädiert zusätzlich dafür, den Rückversand nicht kostenfrei zu machen, um die Retourenquote zu drücken. Verbrauchern empfiehlt er außerdem, auf Expresssendungen zu verzichten. Weil diese oft in kleineren und weniger gut ausgelasteten Fahrzeugen transportiert würden, sei die Klimabilanz schlechter als bei einer herkömmlichen Lieferung.

Waren zu vernichten ist günstiger und unbürokratischer als Spende

Mitarbeiter des Paketversenders Amazon sortieren Pakete im Sortierzentrum in Garbsen bei Hannover. Foto: Peter Steffen / dpa

Im Zusammenhang mit Retouren sorgten im vergangenen Jahr Medienberichte über die Vernichtung zurückgesendeter Waren bei Amazon für Empörung. Laut BEVH ist es im Interesse der Händler, ihre Ware wiederzuverkaufen, nicht mehr verkehrsfähige Ware werde notfalls über Sonderpostenmärkte vertrieben oder gespendet. Eine Sprecherin betonte im Gespräch mit unserer Zeitung außerdem, die Branche stünde zu Unrecht in der Kritik. Schließlich gebe es keine Zahlen darüber, wie viel der stationäre Handel an Waren vernichte.

Im Online-Handel waren es laut einer aktuellen Studie der Forschungsgruppe Retourenmanagement der Universität Bamberg 20 Millionen retournierte Artikel, die vernichtet wurden, was immerhin 3,9 Prozent der Rücksendungen ausmacht. 40 Prozent davon hätten noch gespendet werden können, dies sei aber nicht erfolgt. Ein wesentlicher Grund dafür ist nach Angaben der Forscher, die 139 Online-Händler befragten, der bürokratische Aufwand sowie die Tatsache, dass die zu zahlende Umsatzsteuer die Entsorgungskosten übersteigt. 5 Prozent der entsorgten Produkte würden zudem auf Anweisung der Marken- und Patentinhaber vernichtet. „Das ist unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit äußerst bedenklich“, heißt es in der Studie.

Lieber online fair und nachhaltig shoppen, statt gar nicht

Bedenklich ist laut Mottschall auch der enorm angestiegene Verbrauch von Verpackungsmaterial durch den Versandhandel. Doch unabhängig davon, ob ein Kunde im Geschäft oder online kaufe – „das ist nur ein kleiner Teil der Gesamt-Öko-Bilanz“, sagt Mottschall. „Die Umweltauswirkungen der Produktion sind viel größer.“ Deshalb sei es beispielsweise auch sinnvoller, fair und nachhaltig hergestellte Kleidung online zu kaufen, anstatt sie gar nicht zu kaufen.

So oder so ist sich der Experte sicher: „Das Online-Shopping ist hier, um zu bleiben.“ Es komme darauf an, es so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Ideen und Vorschläge gebe es genug.