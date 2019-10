Milchvieh-Betrieben droht nach schlechter Ernte das Aus

Die Ernteerträge der Landwirte haben im Vergleich zum Dürre-Jahr 2018 stark zugelegt. Die niedersächsischen Bauern verzeichneten bei der diesjährigen Ernte etwa beim Getreide ein Plus von 28 Prozent. Insgesamt ernteten sie rund sechs Millionen Tonnen Getreide. Allerdings erreichte nur die Weizenernte den Durchschnittsertrag der vergangenen fünf Jahre. „Von einer Normalisierung der Erträge kann man in diesem Jahr noch nicht sprechen“, sagte Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, am Dienstag in Hannover. Das liege vor allem an der regional sehr unterschiedlichen Regenverteilung.

Regionen mit sandigeren Böden wie etwa die Lüneburger Heide hätten besonders darunter gelitten, wenn wenig Regen heruntergekommen sei. „Hier konnten dann nur schlechte bis miserable Erträge eingefahren werden“, sagte Schwetje. Einige Betriebe hätten die Einbußen durch Beregnung ihrer Ackerflächen noch abmildern können. Obwohl dieser künstliche Regen Landwirte durchschnittlich zwischen 300 und 500 Euro pro Hektar kosten, sähen viele Bauern Beregnung inzwischen als eine Lebensversicherung an, machte der Kammer-Präsident deutlich. Die fruchtbaren Börde-Böden südlich von Braunschweig haben eine größere Wasserspeicherfähigkeit und können mit anhaltender Trockenheit besser umgehen. Hier wurden bei ausreichendem Regen teilweise Spitzenerträge erzielt, erklärte Schwetje. Insgesamt seien viele Betriebe mit einem blauen Auge davongekommen.

Preise sinken wieder in Richtung Durchschnittserlöse

Während die Ernteerträge im Vergleich zum Vorjahr zulegten (siehe Grafik), rauschten die Preise wieder in Richtung Durchschnittserlöse. Winterweizen und -gerste brachten den Landwirten beispielsweise neun Prozent weniger ein als noch im Vorjahr. Bei der Gerste lag der Preis mit 15,28 Euro pro 100 Kilogramm dennoch über dem Fünfjahresmittel, der Weizen lag mit 16,40 Euro leicht darunter. Die Preise für Kartoffeln gingen um 25 Prozent nach unten, Landwirte erhielten für 100 Kilogramm 12,70 Euro, mehr als 50 Cent weniger als durchschnittlich in den vergangenen fünf Jahren. Allerdings zeige der Markt derzeit wieder eine freundliche Tendenz, hieß es von der Kammer.

Raps war die einzige Feldfrucht, bei der der Preis anstieg – um 3,2 Prozent auf 37,65 Euro pro Dezitonne. Die Anbaufläche von Raps geht allerdings seit Jahren zurück, seit 2014 ist sie um 40 Prozent geschrumpft. Wie Schwetje erläuterte, liegt das unter anderem an dem Verbot von Beizmitteln zur Saatgutbehandlung. Landwirte seien dadurch gezwungen, Insektizide einzusetzen, was aufwendiger sei.

Trockenheit begünstigt die Ausbreitung der Mäuse

Nach dem Dürre-Sommer 2018 waren in diesem Jahr die Grünlandflächen besonders von der erneuten Trockenheit betroffen. In vielen Regionen gab es zusätzlich Mäuseplagen durch das extrem trockene Vorjahr, wie die Kammer erläuterte. Die klimatischen Bedingungen hätten verhindert, dass sich die Mäusepopulation natürlich ausdünne. „Nicht selten kam es zum Totalausfall der Grünlandbestände“, erklärte Schwetje. Der Jahresertrag sei dementsprechend als katastrophal einzuordnen.

Mais und Grünland zusammengenommen, seien rund eine Million Hektar Futteranbaufläche von Trockenheit betroffen gewesen. Futterlücken, die noch aus dem vergangenen Jahr herrührten, konnten so nicht geschlossen werden. Zwar sei es gut, dass die Politik angesichts dieser Lage Flächen für den Futtermittelanbau freigegeben habe, die eigentlich als ökologische Flächen bestimmt waren. Aber: „Ob das alles reichen wir, ist für viele Betriebe sehr ungewiss“, sagte Schwetje. Viele Milchviehbetriebe seien nach den zwei verheerenden Jahren wohl gezwungen, aufzugeben. Denn zusätzlich zur Futterknappheit und steigenden Kosten kämen Ausgaben für die Reparatur des Grünlands hinzu, weiterhin erwarte die Kammer sinkende Milchpreise.

„Haben in Zukunft Wasserverteilungsproblem“

Laut einer Klimaprojektion für Niedersachsen werde durch den Klimawandel die Jahresniederschlagsmenge in Zukunft leicht ansteigen. Allerdings würde es demnach im Sommer, wenn die Pflanzen wachsen, weniger regnen. „Wir haben in Zukunft also kein Wassermengenproblem, sondern ein Verteilungsproblem“, führte Ekkehard Fricke vom Fachbereich Pflanzenbau aus. Derzeit werde auf den niedersächsischen Äckern zu 98 Prozent mit sogenannten Wasserkanonen beregnet. Sie seien günstig und flexibel einsetzbar. In Zukunft käme es darauf an, effektivere Beregnungs- sowie Speichermöglichkeiten zu schaffen, erläuterte Fricke.

Bei den Kartoffeln sanken die Preise um 25 Prozent – allerdings nur leicht unter das Niveau des durchschnittlichen Preises der vergangenen fünf Jahre, Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Nach zwei Extremwetter-Jahren – 2017 war der nasseste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, 2018 war der zweittrockenste Sommer seit 1881 – nimmt die Kammer den Klimawandel immer stärker auf die Agenda. Den Bereich „Klimaschutz“ führt sie künftig organisatorisch in ein sogenanntes „Sachgebiet“ über und gewichtet es damit stärker, wie die Kammer mitteilte. Für Landwirte bedeute der Klimawandel zweierlei: Sie müssten sich ihm anpassen und zudem aktiven Klimaschutz betreiben. Eine Anpassung könne beispielsweise eine vielfältigere Fruchtfolge bedeuten mit widerstandsfähigen Feldfrüchten, wobei der Landwirt zwar auf Höchsterträge verzichtet, dafür aber Anbausicherheit bekommt. Einen Beitrag zum Klimaschutz leisten Landwirte laut Schwetje, wenn sie gezielt Humus aufbauen, der Kohlenstoff speichert.

Kammer übt Kritik an Ausführung des Klimapakets

Die Vorstellung ihrer Ernte-Bilanz nahm die Kammer auch zum Anlass, die ihrer Ansicht nach fehlende Anrechnung von Treibhausgas-Einsparungen im Landwirtschaftssektor zu kritisieren. So schreibe das jüngst von der Bundesregierung erarbeitete Klimaschutzpaket den Bauern vor, 11 bis 14 Millionen Tonnen Treibhausgase bis 2030 einzusparen. „Die können nur dann erreicht werden, wenn der Landwirtschaft die von ihr geminderten Emissionen gerecht zugeordnet werden“, sagte Schwetje. Durch Humusaufbau in Ackerböden binde die Landwirtschaft zum Beispiel 4 Millionen Tonnen pro Jahr. Nach den jetzt geltenden Regeln würde der Landwirtschaft davon kein Gramm zugeschrieben werden, kritisierte Schwetje.