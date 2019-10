Handel ächzt, Industrie atmet durch

Braunschweig. In unserer Region ist die aktuelle wirtschaftliche Situation für Betriebe stabil. Der Ausblick fällt aber so trüb aus wie seit Jahren nicht mehr.

Licht und Schatten über dem Wirtschaftsraum Wolfsburg-Braunschweig-Salzgitter-Goslar. Während die Geschäftserwartungen in der Industrie im dritten Quartal nach mehr als einem Jahr wieder gestiegen sind, blicken andere Branchen wie der Einzel- und Großhandel sowie das Dienstleistungsgewerbe weniger optimistisch in die Zukunft. Insgesamt bewegte sich die Konjunktur in unserer Region im dritten Quartal auf dem Niveau der Vorquartale, einen Einbruch hat es bisher also nicht gegeben. Das teilten die Industrie- und Handelskammern (IHK) Braunschweig und Lüneburg-Wolfsburg mit.

Die Kammern haben 189 Unternehmen aus unserer Region zu ihrer aktuellen Geschäftssituation und zu ihren wirtschaftlichen Erwartungen befragt. Ein Ergebnis: Die Wirtschaft ist nach wie vor stabil. So sind zwei Drittel der befragten Unternehmen mit ihrer Geschäftssituation zu frieden, ein Viertel bezeichnete die wirtschaftliche Lage als gut. Nur elf Prozent der Unternehmen sprachen von einer schlechten Situation.

Zurückhaltender sind die befragten Unternehmen hingegen beim Blick in die Zukunft. Etwas mehr als die Hälfte der befragten Betriebe erwarten einen gleichbleibenden Geschäftsverlauf, 14 Prozent sogar einen Besseren. Der Anteil der Unternehmen, die rückläufige Geschäfte erwarten, stieg auf knapp ein Drittel. Das ist nach Angaben der Kammern ein neuer Höchststand. Zuletzt sei die Stimmung im Jahr 2014 so eingetrübt gewesen.

Wegen der Verunsicherung über die eigenen Geschäftsaussichten habe sich die Stimmung im Einzel- und Großhandel sowie bei den Dienstleistern besonders eingetrübt, schreiben die beiden Industrie- und Handelskammern. Dieser Trend findet auch im restlichen Niedersachsen. So warnte Horst Schrage, Hauptgeschäftsführer der IHK Niedersachsen, bereits in der vergangenen Woche: „Die Stützen der Konjunktur – Konsum und Dienstleistungen – werden schwächer und drohen wegzusacken.“

Im Gegensatz dazu hat sich die Auftragslage der Industrie in unserer Region besser entwickelt als erwartet. Folglich fällt auch der Blick der Unternehmen in die Zukunft optimistischer aus. Nach mehr als einem Jahr habe sich die Stimmung in der Industrie erstmals wieder verbessert, schreiben die Kammern. Damit scheint die Entwicklung zwischen Harz und Heide besser zu laufen als im übrigen Niedersachsen. Dort gilt die Industrie als Sorgenkind, deren Auftragspolster „endgültig aufgebraucht“ sei.

Aber auch für unserer Region geben die Kammern Braunschweig und Lüneburg-Wolfsburg keine Entwarnung. Michael Zeinert, Hauptgeschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg, sagte: „Die im Vergleich besseren Konjunkturaussichten der Industrie im Raum Braunschweig-Wolfsburg sind kein Signal für eine Trendumkehr. Nach wie vor ist die Exportnachfrage rückläufig.“ Die exportierende Industrie leide unter der schwächelnden Weltwirtschaft. Die Ursache dafür seien der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der anstehende Brexit. Daher seien noch negative Entwicklungen zu erwarten.

Florian Löbermann, Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig, forderte die Politik auf, die Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu verbessern. „Etwa durch eine grundlegende Unternehmenssteuerreform. Gleichzeitig müssen Investitionen in zeitgemäße wirtschaftsrelevante Infrastrukturen durch die Vereinfachung von langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden.“