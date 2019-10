Privatinsolvenzen: Wie viele in Deutschland pleite sind

Die Zahl der Privatpleiten geht in Deutschland immer weiter zurück. Im ersten Halbjahr 2019 meldeten nur noch 42.235 Verbraucher Insolvenz an – das sind 1,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und so wenige wie seit 2004 nicht mehr. Für das Gesamtjahr werden 88.000 Insolvenzen erwartet, nach...