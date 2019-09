Zehntausende bei Rede von Greta Thunberg in New York

New York. Die Aktivistin Greta Thunberg hat vor Zehntausenden Menschen in New York die weltweiten Klima-Demonstrationen als "Welle der Veränderung" gefeiert. "Zusammen sind wir nicht aufzuhalten", sagte die 16-Jährige unter dem Jubel der Zuhörer im Battery Park an der Südspitze Manhattans. Den Organisatoren zufolge waren rund 250 000 Menschen zu der Demonstration gekommen, das Bürgermeisteramt spricht von rund 60 000. Das ist für New York nicht wenig, die Stadt hat aber auch schon deutlich größere Protestzüge gesehen.