Thunberg gegen Trump – Klimastreik vorm Weißen Haus

Auch in New York fordern Jugendliche Klimagerechtigkeit und rufen zum globalen Klimastreik am 20. September auf.

Washington/Berlin. In den USA ist Greta Thunberg noch unbekannt. Das soll sich jetzt ändern – mit einem Klimastreik in Sichtweite des US-Präsidenten.

Greta Thunberg streikt wieder fürs Klima – diesmal quasi unter den Augen von US-Präsident Donald Trump. Die schwedische Aktivistin will sich am Freitag vor dem Weißen Haus in Washington einem Schulstreik für mehr Klimaschutz beteiligen.

Ähnliche Protestaktionen in New York waren in den vergangenen zwei Wochen deutlich kleiner ausgefallen als in Europa, wo es einen regelrechten Hype um die 16-Jährige gibt. Thunberg ist in den USA sehr viel unbekannter. Sie ist seit Ende August in den USA, wo sie an einer Reihe von Terminen teilnehmen will.

Thunberg wundert sich über Klima-Debatte in den USA

Auf dem Programm steht zum Beispiel der Jugend-Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York, kurz darauf auch der UN-Klimagipfel der Staats- und Regierungschefs. In Washington wird Thunberg am Montag von Amnesty International ausgezeichnet.

In den USA werde anders über den Klimawandel gesprochen als in Schweden, sagte Thunberg am Mittwoch in der „Daily Show“ des Satirikers Trevor Noah. In den USA komme ihr der Klimawandel wie eine Glaubensfrage vor, in ihrer schwedischen Heimat werde er „eher wie eine Tatsache“ behandelt.

Thunberg will ihre Zeit nicht mit Trump verschwenden

Dass Thunberg den US-Präsidenten trifft, scheint ausgeschlossen: Sie hatte vor ihrer Reise gesagt, sie wolle keine Zeit auf Treffen mit Trump verschwenden. Dieser stellt in Frage, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht wird.

Die 16-Jährige hat vor etwas mehr als einem Jahr begonnen, freitags vor dem Reichstag in Stockholm für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, statt in die Schule zu gehen. Damit hat sie nicht nur Jugendliche in vielen Ländern inspiriert. Den Atlantik hatte sie mit einer Segeljacht überquert, da sie auf Flugreisen verzichtet.

Klima-Aktivisten ziehen zum Bundeskanzleramt

Unterdessen gehen die von Thunberg inspirierten Klima-Streiks in Europa weiter. Etwa 500 Aktivisten wollen am Freitag in Berlin auf die Straße gehen. Von 12 Uhr an soll der Protestzug zum Bundeskanzleramt ziehen.

Für den Freitag kommender Woche (20. September) kündigte die Fridays-for-Future-Bewegung den dritten „globalen Klimastreik“ an . Die Aktivisten rufen Menschen weltweit auf, an dem Tag ihre Arbeit niederzulegen und für die Einhaltung der Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens zu demonstrieren.

Am 20. September tagt auch das Klimakabinett in Berlin. Die Koalition will Entscheidungen treffen, damit Deutschland seine Klimaziele einhalten kann. Es gibt jedoch noch Uneinigkeit über viele Punkte. (dpa/küp)