Kretschmann kandidiert für dritte Amtszeit

Stuttgart. Nun ist es raus: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann strebt eine dritte Amtszeit an. Der Landesverband der Grünen verbreitete per Twitter einen entsprechenden Brief Kretschmanns. Darin schreibt der 71-Jährige: "Ich habe mich dafür entschieden, mich bei der kommenden Landtagswahl erneut um das Amt des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg zu bewerben." Kretschmann ist seit 2011 der erste und bislang einzige grüne Ministerpräsident eines Bundeslandes und genießt hohe Beliebtheitswerte in der Bevölkerung.

