Diess: Wir müssen schneller lernen, um vorne zu sein

Es ist noch gar nicht so lange her, da gab sich Deutschlands mächtigster Automanager ausgesprochen pessimistisch. Die Chance, dass die deutschen Autobauer ihre Technologie-Führerschaft verteidigen, liege gerade mal bei 50 Prozent, grantelte Herbert Diess, Chef des Wolfsburger Volkswagen-Konzerns. Nun, in Frankfurt auf der Internationalen-Automobilausstellung (IAA), zeigt er sich im Kreis einiger Journalisten deutlich entspannter. „Es ist für die anderen ein großer Kraftakt, in das Geschäft hineinzukommen. Insbesondere der Kapitalbedarf ist enorm“, sagte er.

Die anderen, das sind neue Autohersteller, die vor allem in China auf den Markt drängen, Mobilitätsplattformen wie Uber, die Fahrdienste anbieten, oder Internet-Konzerne wie Google, die an einem eigenen Auto tüfteln. Bis vor kurzem galt es als sehr wahrscheinlich, dass die deutschen Hersteller, denen oft Arroganz, Selbstgerechtigkeit und Trägheit nachgesagt wird, von den neuen Konkurrenten überrollt werden. Diese Gefahr ist zwar längst nicht gebannt, aber eben auch nicht akut, ist der VW-Chef überzeugt.

Diess: „Chinesische Start-ups haben größere Probleme als gedacht.“ Und auch Google komme mit seinen Plänen für eine Auto-Software nicht so recht voran. „Ein Auto ist zehnmal komplexer als ein Smartphone“, sagte Diess und ergänzte: „Es gibt viel Know-how, das die anderen lernen müssen. Wenn wir ein bisschen schneller lernen, haben wir die Chance, vorne zu sein.“ Anzeichen dafür gibt es nach Einschätzung des Konzernchefs sehr wohl. „Wir bewegen uns für unsere Verhältnisse schnell“, sagte er und musste gleich über sich selbst lachen. Denn gerade das aus seiner Sicht fehlende Tempo – insbesondere bei der Software-Entwicklung – war in der Vergangenheit einer seiner großen Kritikpunkte an VW und der deutschen Autoindustrie. Wenn es nun gelinge, eine hohe Schlagzahl zu halten, „dann haben wir die Chance, den Wandel aus eigener Kraft mitzugestalten“.

VW-Chef Herbert Diess und der ID.3 stoßen bei der IAA auf großes Medieninteresse. Foto: Boris Roessler / dpa

Dass in diesem Moment über das Gesicht des so durchsetzungsstarken und ehrgeizigen Managers Milde huscht, liegt nicht nur an seiner Positionsbestimmung der deutschen Autoindustrie. In Frankfurt hat die Marke Volkswagen, der Kern des Wolfsburger Konzerns, gerade erst den ID.3 vorgestellt. Das Auto im Golf-Format ist das erste Modell einer rein elektrischen Fahrzeug-Familie, die VW in den nächsten Jahren ausrollen will – samt Mini-Bus, Buggy und natürlich den stark nachgefragten SUV. Nun, nach der Präsentation, gibt es „ein gewisses Aufatmen“, räumt Diess ein.

Die ID.-Präsentation setzte den Schlusspunkt unter eine jahrelange Vorbereitung, die kurz nach Bekanntwerden des Abgas-Betrugs vor vier Jahren begann. Mit den Stromern will VW in ein neues Zeitalter sauberer Mobilität vorstoßen. Das geschieht unter dem Druck sich verschärfender CO 2 -Grenzwerte in Europa und in China. Ganz nebenbei sehen die Wolfsburger in der Elektro-Strategie eine Chance, ihr durch den Abgas-Skandal angeschlagenes Image zu verbessern.

Der ID.3 soll, wenn er im nächsten Jahr zu den Händlern kommt, in der Basisversion weniger als 30.000 Euro kosten. Diess kündigte an, dass der Autobauer an E-Modellen in der Polo-Klasse arbeite, die etwa 2023/2024 auf den Markt kommen und weniger als 20.000 Euro kosten sollen. Damit folge das Unternehmen seinem Anspruch, Einstiegsmobilität zu ermöglichen. „Mobilität ist ein Bürgerrecht und Freiheitserlebnis. Wir brauchen individuelle Mobilität, und die muss erschwinglich sein“, sagte der VW-Chef.

In Frankfurt betonte Diess einmal mehr, dass es aus seiner Sicht keine Alternative zur Batterie basierten Elektro-Mobilität gibt, um den CO 2 -Ausstoß der Autos zu senken. Das gelte sowohl für den wirtschaftlichen als auch für den technischen Aspekt. So lasse sich etwa Wasserstoff, der für die Brennstoffzelle benötigt wird, weder klimaneutral noch günstig herstellen. Der VW-Chef verhehlte aber auch nicht, dass es aus seiner Sicht wesentlich kostengünstigere Wege gäbe, den CO 2 -Ausstoß insgesamt zu verringern. Als Beispiel nannte er unter anderem den Verzicht auf Stromerzeugung aus Kohle.

„Den Verkehr CO 2 -neutral aufzustellen, ist sehr teuer, dennoch tun wir es. Man muss uns aber zugestehen, dass wir den Wandel so gestalten, dass wir ihn meistern können“, sagte Diess. Er sprach davon, dass der Autobauer durch den Strategiewechsel zur E-Mobilität an die „Grenzen der Belastbarkeit“ geführt werde. „Wir verlieren einen Großteil der Beschäftigung in der Motor- und Getriebefertigung“, sagte er. Allein in Deutschland wird die Marke VW 16.000 Arbeitsplätze abbauen.

Eine Schwachstelle beim Umstieg auf die E-Mobilität sei die Versorgung mit Batteriezellen. Der Bau neuer Fabriken sei sehr teuer, zudem würden spezielle Maschinen benötigt, Personal müsse ausgebildet werden. „Meine Sorge ist, dass wir einen Engpass bekommen“, sagte Diess. Daher habe VW beschlossen, mit dem schwedischen Hersteller Northvolt in Salzgitter eine eigene Fertigung aufzubauen.

An den jüngsten Gerüchten, VW könne sich am US-Elektroauto-Pionier Tesla beteiligen oder ihn gar übernehmen, sei nichts dran, sagte Diess. „Tesla spornt uns an, ist ein Motor für uns. Wir glauben aber, dass wir aus eigener Kraft mithalten können. Vorteile an einer Beteiligung oder Übernahme wären nicht nachzuvollziehen“, sagte Diess trocken.

Auf der IAA in Frankfurt zeigt der VW-Konzern zwar das gesamte Modell-Spektrum seiner Marken, die Kernmarke VW ist aber ausschließlich mit Elektro-Modellen vertreten. Im Mittelpunkt stehen der ID.3 und seine Geschwister, die es bisher nur als Studie zu sehen gibt. In einem mit Milchglas verkleideten Kasten befindet sich ein weiteres ID.-Modell, das im nächsten Jahr vorgestellt werden soll. Sekundenweise wird der Blick auf dieses Auto mal ganz, mal teilweise freigegeben – es ist ein SUV, was wenig verwundert. Das Segment der Geländelimousinen wächst weltweit am stärksten. Das neue Auto könnte ID.4 heißen. Als Vertreter der alten VW-Welt stehen in Frankfurt lediglich der Kleinwagen Up, der Golf 7 und der Passat Variant – aber in jeweils elektrifizierter Form.

Im Mittelpunkt stand bei VW die Präsentation des golfähnlichen, vollelektrischen ID.3. Die anderen Modelle der ID.-Fahrzeugfamilie waren aber auf der IAA auch schon sichtbar. Foto: Boris Roessler / dpa

Dass sich der VW-Konzern entschieden hat, trotz nachlassenden Interesses zur IAA zu fahren, hat das Unternehmen laut Diess nicht bereut. Die IAA sei gut, weil sie von vielen Menschen besucht werde, großes Interesse erzeuge, zu dem auch kritische Diskussionen rund ums Auto gehörten. „Die Messe ist ein Marktplatz, das funktioniert und ist ein Erfolg“, sagte Diess. Ohnehin ist der Autobauer auf jede Form des Marketings angewiesen. Weil der Umstieg auf die E-Mobilität Milliarden-Investitionen erfordert und weil VW für das Einhalten der CO 2 -Grenzwerte auf die neuen Stromer angewiesen ist, muss der ID.3 schnell Verkaufserfolge einfahren. Die konjunkturellen Rahmenbedingungen dafür sind allerdings nicht gerade rosig angesichts des Brexit und des Handelskonflikts zwischen den USA und China. „Es ist keine Besserung in Sicht“, sagte Diess. Daher seien die Käufer zurückhaltend.

Und dann wurde der VW-Chef doch noch eingeholt von den Schatten der Vergangenheit. Im Zusammenhang mit dem Abgas-Betrug ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Diess, den VW-Aufsichtsratsvorsitzenden und ehemaligen Finanzvorstand Hans Dieter Pötsch sowie Ex-Konzern-Chef Martin Winterkorn wegen des Verdachts der Marktmanipulation. In diesem Herbst sollen die Ermittlungen abgeschlossen sein. Die Frage, wie er damit umgehe, wenn es gegen ihn zur Anklage komme, ließ Diess unbeantwortet. „Das ist eine hypothetische Frage. Ich weiß, dass ich mich in den ersten 30 Arbeitstagen sehr korrekt verhalten habe.“ Diess war erst im Sommer 2015, wenige Wochen vor Bekanntwerden des Abgas-Skandals, zu VW gekommen.