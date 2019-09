Studie: Investitionen wegen Klimawandel werden sich lohnen

New York. Angesichts der enormen Herausforderungen durch die Klimakrise betont eine neue Studie den wirtschaftlichen Nutzen von Investitionen in Infrastruktur und Landwirtschaft. "Die "Globale Kommission für Anpassung" schätzt, dass Investitionen von 1,9 Billionen Dollar in die klimatische Widerstandsfähigkeit bis 2030 einen Nettogewinn von sieben Billionen generieren werden", sagte einer der Initiatoren der Studie, der frühere UN-Generalsekretär Ban Ki Moon. Der Bericht zeige, dass die wirtschaftliche Anpassung an die Folgen des Klimawandels nicht nur geboten, sondern auch lukrativ sei.

