Sachsen-Wahl: CDU Wahlgewinner, AfD mit Rekord-Ergebnis

Die Sachsen haben einen neuen Landtag gewählt – und wie in Brandenburg, wo ebenfalls an diesem Sonntag gewählt wurde, ging es vor allem um diese Frage: Wie schneidet die AfD ab?

In Sachsen ist sie zwar nicht stärkste Kraft, aber weit vorne. Die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer liegt vorne. Schon am Mittag zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung ab.

Sachsen-Wahl: Das Wichtigste in Kürze

Sachsen hat einen einen neuen Landtag gewählt

Die CDU bleibt stärkste Kraft

Die AfD liegt deutlich über 20 Prozent

Die Wahlbeteiligung war schon am Mittag hoch

Sonntag, 1. September: Hochrechnung: AfD fährt Rekordergebnis ein, CDU verliert deutlich

19.06 Uhr: Die Prognose wurde bei der AfD-Wahlparty in Dresden überschwänglich gefeiert. Als über die Bildschirme in dem Saal das absehbare Ergebnisse von 27 Prozent verkündet wurde, gab es Applaus und Jubelschreie. Offensichtlich gab es auch Freude über das schlechte Abschneiden der SPD, so wirkte es zumindest.

Landtagswahl Sachsen- So feiert die AfD ihre 27 Prozent

18.59 Uhr: Unions-Bundestagsfraktionsvize Carsten Linnemann sieht trotz des Wahlerfolgs von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Redebedarf für die Union auf Bundesebene. „Michael Kretschmer hat unheimlich gekämpft und rausgeholt, was rauszuholen war. Zudem spielt auch die positive Entwicklung, die das CDU-geführte Sachsen genommen hat, eine Rolle“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

„Aber der bundesweite Trend der CDU geht eben auch an Sachsen nicht vorbei. Ein Vertrauensverlust dieser Tragweite ist nicht mit ein paar Wochen Wahlkampf wieder wett zu machen.“

18.52 Uhr: Auch Brandenburg hat gewählt, in Umfragen hatten sich SPD und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Erste Hochrechnungen sehen die SPD trotz Verlusten deutlich vor der AfD: alle Entwicklungen im Newsblog.

18.45 Uhr: „Das Entscheidende ist doch, dass hier ein klares Signal von dieser Landtagswahl ausgeht: Es ist möglich, eine Regierung zu bilden mit positiven Kräften, die mit Kraft nach vorn geht.“, sagte Michael Kretschmer (CDU) am Abend. Nach den ersten Hochrechnungen müsste Kretschmer aber wohl auf eine Koalition der CDU mit der SPD und den Grünen hoffen.

Kretschmer- Das freundliche Sachsen hat gewonnen

18.38 Uhr: Sachsens AfD-Chef Jörg Urban hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl als historisch bezeichnet. „Heute ist ein historischer Tag. Unsere Partei hat die CDU-Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht“, sagte Urban am Sonntagabend.

Jörg Urban, Spitzenkandidat der AfD, und Jörg Meuthen (r), Bundesvorsitzender der AfD, bei der AfD-Wahlparty in Sachsen. Foto: Michael Kappeler / dpa

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Hanka Kliese hat das SPD-Ergebnis bei der Landtagswahl als „sehr, sehr hart“ bezeichnet. Die Partei habe mit Martin Dulig einen tollen Spitzenkandidaten gehabt und die Zustimmung für das Personal insgesamt sei enorm gewesen, sagte Kliese im MDR. Das schlechte Wahlergebnis habe etwas mit der Polarisierung der Gesellschaft in Sachsen zu tun. Hochrechnungen zufolge kommt die SPD nur auf rund acht Prozent.

Nach der Landtagswahl in Sachsen hat der Vorsitzende der Unionsfraktion, Ralph Brinkhaus, den Wahlkampf von Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) gelobt. „Der hat einfach sein eigenes Ding gemacht“, sagte Brinkhaus am Sonntagabend in der ARD.

Sachsens Grünen-Spitzenkandidat Wolfram Günther hat sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl gezeigt. „Wir sehen einen klaren Auftrag für eine andere Politik in diesem Land“, sagte Günther, der mit Katja Meier das Spitzenkandidaten-Duo bildet, am Sonntagabend in Dresden.

18.30 Uhr: Die Trends der Prognosen bestätigen sich in den ersten Hochrechnungen. Bei der Landtagswahl in Sachsen hat die CDU nach einer ersten Hochrechnung 33,1 Prozent der Stimmen erhalten.

Nach den Zahlen des ZDF vom Sonntagabend gewinnt die AfD massiv hinzu und kommt auf 27,5 Prozent, die Linken erreichen 10,5, die Grünen 8,3 Prozent. Die SPD stürzt auf historisch schlechte 8 Prozent ab, die FDP scheint den Einzug in den Landtag mit 4,5 Prozent knapp zu verpassen.

18.27 Uhr: CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich wenige Minuten nach der Bekanntgabe der ersten Prognosen bereits zu dem absehbaren Ergebnis geäußert. Er sprach bei der Wahlparty der CDU in Dresden. „Das ist ein wirklich guter Tag für unser Land“, so Kretschmer.

18.06 Uhr: Die CDU ist nach den ersten Prognosen deutlich stärkste Kraft – auch wenn sie demnach über sieben Prozent im Vergleich zu 2014 verloren hat. Die AfD hingegen kann wohl ein absolutes Rekordergebnis mit über 27 Prozent feiern. Bisher hatte die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016 mit 24,3 Prozent ihr höchstes Ergebnis bei Landtagswahlen einfahren können.

Bei der Bundestagswahl 2017 konnte die AfD in Sachsen 27 Prozent der Wählerstimmen im Freistaat erreichen.

18.00 Uhr: Die ersten Prognosen sind da und damit auch ein Überblick über die Gewinne und Verluste bei den Parteien.

17.40 Uhr: Kurz vor den ersten Prognosen stellen sich Politiker und Beobachter die Frage: Wir stark wird die AfD in Sachsen abschneiden. Unser Reporter blickt auf den Zustand der Partei im Bund:

17.29 Uhr: Das Rekordergebnis der CDU in Sachsen wurde 1994 erreicht. Bei der Landtagswahl vor 15 Jahren kamen die Christdemokraten auf 58,1 Prozent der Stimmen – ein Ergebnis, das heute undenkbar scheint.

Darum sind diese 2 Landtagswahlen auch bundesweit wichtig

15. 53 Uhr: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will Regierungschef in Sachsen bleiben – und mit seiner Partei stärkste Kraft im Land. Dafür tourt er seit Monaten durchs Land. Kretschmer gilt als erfahrener Politiker – auch wenn er erst 44 Jahre alt ist. Der Ministerpräsident gehört zu den jüngsten deutschen Politikern in diesem Amt. Er übernahm es 2017 von Stanislaw Tillich, der nach dem desaströsen Abschneiden der sächsischen Union bei der Bundestagswahl seinen Rücktritt verkündet hatte.

Kretschmer, zweifacher Vater, steht auch für einen neuen Politikstil - offener, nahbarer. Er sucht den Austausch mit den Bürgern in zahlreichen Formaten wie dem „Sachsengespräch“. Für seinen Stil zollen dem gebürtigen Görlitzer nicht nur CDU-Anhänger Respekt, laut Umfragen ist er Sachsens beliebtester Spitzenpolitiker. Dabei stand seine Karriere 2017 auf der Kippe: Bei der Bundestagswahl verlor Kretschmer

16.22 Uhr: Bei der Landtagswahl in Sachsen ist die Wahlbeteiligung im Laufe des Tages weiter gestiegen. Bis 14 Uhr hatten mehr als ein Drittel aller Wahlberechtigten ihr Stimme abgegeben. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, lag die vorläufige Wahlbeteiligung landesweit bei 35,1 Prozent. Bei der vorigen Landtagswahl vor fünf Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 23,1 Prozent gewesen. Gegenüber der vorangegangen Erhebung zwei Stunden zuvor ist damit die Wahlbeteiligung weiter gestiegen.

15.04 Uhr: Sowohl in Brandenburg wie auch in Sachsen dürfte die AfD für ihre Verhältnisse gute Ergebnisse einfachen. Das wirft die Frage auf: Warum ist die AfD in Ostdeutschland so erfolgreich? Schon bei vorangegangenen Abstimmung – etwa der Europawahl – konnte die Partei in ostdeutschen Bundesländern gute Ergebnisse verbuchen. Ein Grund für den Erfolg scheint der konstante Bezug auf einzelne Themen zu sein.

13.48 Uhr:Die Landtagswahl in Sachsen stößt auf großes Interesse. Bei der Abstimmung am Sonntag zeichnete sich bis zum Mittag eine weit höhere Wahlbeteiligung als bei der jüngsten Wahl im Jahr 2014 ab. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, hatten bis um 12.00 Uhr landesweit 26,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der vorigen Landtagswahl vor fünf Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 14,9 Prozent.

13.04 Uhr: In Sachsen zeichnet sich in den Städten eine hohe Wahlbeteiligung ab. Unter anderem die Stadt Dresden hat erste Ergebnisse der Wahlbeteiligung bekannt gegeben: Demzufolge waren bis 12 Uhr bereits 53,3 Prozent aller Wahlberechtigten an der Wahlurne. 2014 lag der Wert bei 28,8 Prozent.

Ähnlich sah es auch in den beiden anderen großen Städten Sachsens aus. In Leipzig betrug die Wahlbeteiligung um 12.00 Uhr 41,5 Prozent und lag damit fast doppelt so hoch wie zur Mittagszeit bei der Wahl 2014 (20,9). Die Stadtverwaltung in Chemnitz vermeldete eine Wahlbeteiligung von rund 30 Prozent. „Bei der vorangegangenen Wahl waren es zu diesem Zeitpunkt nur 17 Prozent“, teilte die Stadt mit.

11.34 Uhr: Insgesamt 3,3 Millionen Sachsen sind heute zur Wahl aufgerufen. Wie haben die Menschen im Freistaat in den vergangenen Jahren gewählt. Unsere Grafik bildet das Wahlverhalten seit dem Jahr 1990 ab.

10.05 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat nach seiner Stimmabgabe am Sonntag in Dresden die Menschen im Freistaat erneut dazu aufgerufen, zur Wahl zu gehen.

„Gehen Sie wählen. Es geht darum, was wir in den kommenden Jahren erreichen können - es geht um die #Zukunft von #Sachsen“, schrieb der Spitzenkandidat der CDU im Kurznachrichtendienst Twitter. Kretschmer hatte am Morgen gemeinsam mit seiner Partnerin Annett Hofmann im Gymnasium Klotzsche gewählt.

Seit 8 Uhr sind die #Wahllokale geöffnet. Gehen Sie wählen. Es geht darum, was wir in den kommenden Jahren erreichen können - es geht um die #Zukunft von #Sachsen. 🗳🗳🗳 (SK) pic.twitter.com/nYiStPxhTH — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) September 1, 2019

10.01 Uhr: Wie der Gang an die Wahlurnen ausfällt, bleibt abzuwarten. Bei der letzten Landtagswahl 2014 gab nicht einmal jeder zweite Berechtigte im Freistaat seine Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 49,1 Prozent - und zählt damit zu den niedrigsten Werten bei einer Landtagswahl seit Kriegsende.

In Brandenburg (47,9 Prozent) und Sachsen-Anhalt (44,4 Prozent) lag die Wahlbeteiligung in den vergangenen Jahren allerdings noch darunter. Die höchste Wahlbeteiligung gab es in Sachsen gleich nach der Wende, im Jahr 1990: Damals gaben 72,8 Prozent der Menschen ihre Stimme ab. In Sachsen sind an diesem Sonntag rund 3,3 Millionen Männer und Frauen an die Wahlurnen gerufen.

7.32 Uhr: Mit der Öffnung der Wahllokale haben am Sonntagmorgen in Sachsen die Landtagswahlen begonnen. Rund 3,3 Millionen in Sachsen sind aufgerufen, das Parlament für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Noch bis zum Abend können die Menschen ihre Stimmen abgeben, die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr.

In Sachsen treten 19 Parteien an, auf den Landeslisten dieser Parteien stehen die Namen von insgesamt 439 Bewerbern. In jedem der insgesamt 60 Wahlkreise gibt es einen Direktkandidaten pro Partei.

Samstag, 31. August: Demonstrationen gegen AfD-Veranstaltung

20.34 Uhr: Was machen Migranten, wenn die AfD in Sachsen oder einem anderen Bundesland erfolgreichste Partei wird oder sogar in einer Regierung kommt? Unser Reporter hat sich vor der Landtagswahl in Sachsen am Sonntag umgehört: Flüchtlinge im Osten: Regiert die AfD, wollen viele wegziehen.

17.26 Uhr: Einen Tag vor der Landtagswahl schließt die AfD als letzte Partei ihren Wahlkampf. Gegen die zuvor angekündigte Veranstaltung der Partei in Görlitz gab es eine Demonstration.

Sachsen wählt am 1. September einen neuen Landtag. In Görlitz gab es am Samstag eine Demonstration gegen Rassismus. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Das Bündnis „Görlitz bleibt bunt“ hatte gemeinsam mit den Linken zu einer Demonstration in Görlitz aufgerufen. Nach Angaben der Polizei vom Samstag zogen am Nachmittag rund hundert Teilnehmer durch die Altstadt, die Organisatoren sprachen von rund 300.

Zeitgleich demonstrierte am Samstagnachmittag das rechtsgerichtete Bündnis „Görlitz wehrt sich“ in der Neißestadt. Zur Teilnehmerzahl machte die Polizei keine Angaben, ein dpa-Reporter zählte rund 100 Teilnehmer. Nach Angaben der Polizei blieb alles friedlich, auch als sich beide Parteien am Obermarkt begegneten. Am Abend wollte die AfD am Marienplatz eine Veranstaltung durchführen. Bereits am Freitag hatten CDU, SPD, Linke und Grüne in Leipzig und Dresden zum Teil mit Bundesprominenz das wochenlange Werben um Wähler abgeschlossen.

13.19 Uhr: Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange sieht in den östlichen Bundesländern Defizite im politischen Verständnis. „Ich glaube, die Demokratie ist im Osten noch nicht angekommen“, sagte die SPD-Politikerin am Tag vor der Landtagswahl in Sachsen der Deutschen Presse-Agentur in Dresden.

Sie beschränke sich bei zu Vielen auf die Stimmabgabe und auch die Einstellung, dass es egal ist, ob man wählen geht oder nicht, zeige, dass offenbar auch der Mechanismus, wie Demokratie funktioniert, nicht klar ist. Ihre Verankerung in der Verfassung führe eben nicht automatisch dazu, dass sie auch gelebt wird.

11.41 Uhr: Die Parteien in Sachsen können für eine Regierungsbildung nach der Landtagswahl aus Sicht eines Politologen von den Erfahrungen beim Nachbarn Sachsen-Anhalt lernen. „Die Ausgangslage ist ähnlich“, sagte Hendrik Träger von der Uni Leipzig der Deutschen Presse-Agentur.

Die bisherige Regierung aus CDU und SPD würde eigentlich gern ihre Zweierkoalition fortsetzen, scheint aber weit von einer eigenen Mehrheit entfernt. Jüngste Umfragen deuten derzeit darauf hin, dass es knapp für ein Dreierbündnis aus CDU, SPD und Grünen reichen könnte. In Sachsen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt.

9.43 Uhr: Wer noch nicht weiß, wem er oder sie seine Stimme geben soll, kann den „Wahl-O-Mat“ nutzen. Die Entscheidungshilfe der Bundeszentrale für politische Bildung ist online. Das Informationsangebot solle den Wählern helfen, sich in der politischen Landschaft zu orientieren, sagte Pamela Brandt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Es sei sozusagen ein „Appetitanreger“ für die Wahl am 1. September: „Wahl-O-Mat“ Sachsen: Entscheidungshilfe im Netz.

7.30 Uhr: Das für umstrittene Kunstaktionen bekannte „Zentrum für politische Schönheit“ (ZPS) will vor der sächsischen Landtagswahl vor der AfD warnen. Man wolle mit einem Panzer vor dem Dresdner Landtag auffahren und der AfD den Krieg erklären, sagte der Leiter Philipp Ruch am Freitag. Nach Angaben der Polizei ist die Aktion angemeldet.

Ob der Panzer vor dem Landtag aufgebaut werden könne, sei aber unklar. „Dort steht jede Menge Übertragungstechnik“, sagte ein Sprecher und verwies auf die Stadt als Versammlungsbehörde. Dort wurde die Versammlung angemeldet. „Über mögliche Auflagen wurde noch nicht abschließend entschieden“, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatte die „Sächsische Zeitung“ online berichtet.

Freitag, 30. August: Wahlkampf-Endspurt in Sachsen

16.44 Uhr: Der Leipziger Politikwissenschaftler Hendrik Träger erwartet die spannendsten Landtagswahlen seit 1990 – neben Sachsen auch in Brandenburg, wo ebenfalls am Sonntag gewählt wird. In beiden Ländern hätten sich die Volksparteien fast nie ernsthaft Gedanken darüber machen müssen, ob sie stärkste Kraft werden oder nicht. Nun müsse sich die CDU Sachsen nach der Bundestags- und Europawahl schon zum dritten Mal mit der AfD um Platz 1 duellieren, sagt Träger.

Landtagswahlkampf in Sachsen: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Ministerpräsident Michael Kretschmer bei einem Termin in Dresden. Foto: Robert Michael / dpa

Nach seiner Ansicht haben die sächsische CDU und die SPD in Brandenburg das Problem, dass ihre Wahlkämpfe von der Situation der Bundesparteien beeinflusst werden. „Die sächsische CDU hat das Problem, dass (CDU-Chefin) Annegret Kramp-Karrenbauer fast kein Fettnäpfchen auslässt. Sie tritt sehr unglücklich als Parteivorsitzende auf“, schätzt Träger ein.

Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagt: „Das öffentliche Bild, was die Bundesregierung seit Monaten abgibt, ist nicht hilfreich für uns. Wir kommen alle nicht von diesem Bundestrend weg.“ In der letzten Phase des Wahlkampfes konnte er dennoch auf Kramp- Karrenbauer bauen, die kreuz und quer durch den Freistaat reiste.

Auswirkungen auf die Bundespolitik würde die Wahl auf jeden Fall haben, ist sich Politikforscher Träger sicher. Eine Niederlage der CDU in Sachsen werde man auch Kramp-Karrenbauer anlasten: „Wenn es aus Berlin Rückenwind oder zumindest Windstille gegeben hätte, wäre es für die CDU okay gewesen. Aber so gab es immer mal Gegenwind.“

12.05 Uhr: Wahlkampf-Endspurt in Sachsen: Die Parteien erwarten viel Bundesprominenz.

Ministerpräsident Kretschmer wird um 17 Uhr gemeinsam mit CDU -Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Nikolaikirchhof in Leipzig auftreten.

-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Nikolaikirchhof in Leipzig auftreten. Die Grünen laden um 16.30 Uhr zum Wahlkampfabschluss ebenfalls nach Leipzig: Neben dem Spitzenduo Wolfram Günther und Katja Meier wird auch der Bundesvorsitzende Robert Habeck erwartet

laden um 16.30 Uhr zum Wahlkampfabschluss ebenfalls nach Leipzig: Neben dem Spitzenduo Wolfram Günther und Katja Meier wird auch der Bundesvorsitzende Robert Habeck erwartet Bei den Linken wird der Chef der Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, in Leipzig erwartet

wird der Chef der Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, in Leipzig erwartet SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig wird in Dresden unterwegs sein

wird in Dresden unterwegs sein Die AfD plant ihren Wahlkampfabschluss am Samstag in Görlitz

10.26 Uhr: Deutliches Votum: Bei der (theoretischen) Frage nach dem Wunsch-Ministerpräsidenten – ein Punkt des ZDF-Politbarometers – liegt CDU-Mann Michael Kretschmer deutlich vor der Konkurrenz. Gegenüber dem AfD-Spitzenkandidaten Jörg Urban führt Kretschmer mit 67 zu 9 Prozent, im Vergleich mit dem Linken-Spitzenkandidaten Rico Gebhardt liegt Kretschmer bei 62 Prozent, Gebhart bei 9 Prozent.

Landtagswahlen im Osten

Jörg Urban, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen. Foto: Robert Michael / dpa

9.43 Uhr: Jörg Urban, Parteichef und Spitzenkandidat der AfD Sachsen, hat das Ziel seiner Partei bekräftigt, in dem Bundesland stärkste politische Kraft zu werden und die Regierung anzuführen.

Die AfD wolle nicht mitregieren, sondern regieren, sagte er am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir wollen stärkste Kraft werden.“ Auch habe die AfD notfalls auch die Geduld abzuwarten, wenn im Landtag zunächst eine Koalition gegen die AfD gebildet werden sollte. „Die Zukunft gehört uns.“

Urban, der dem national-konservativen Flügel der rechtspopulistischen Partei angehört, wies Vorwürfe zurück, die AfD plane einen Umsturz. „Wir wollen mit demokratischen Mitteln in Regierungsverantwortung kommen.“

• Die AfD könnte – vor allem in Brandenburg – erstmals als stärkste Kraft aus einer Landtagswahl hervorgehen. Wann die Partei gewinnt und verliert, sehen Sie hier:

Der 54-jährige Urban bekräftigte bei dem Auftritt im ZDF, dass die AfD den Kohleausstieg ablehne. Deutschland lüge sich die Tasche voll, wenn es seine Kohlekraftwerke abschalte und danach grundlastfähigen Strom etwa aus Polen oder Tschechien importiere, wo er aus Kohle oder Atomkraft komme. Seine Partei wolle beides: einen Strukturwandel in der Lausitz und die Kohleverstromung erhalten.

• Hintergrund: Vor den Ost-Wahlen: Wie weiter in der Lausitz ohne Kohle?

9.15 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat seine klare Abgrenzung zur AfD unterstrichen. „Der AfD darf man keine Verantwortung für dieses Land übertragen. Das ist eine Partei, die immer weiter in den Rechtsextremismus abrutscht“, sagte er am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren ganz deutlich sehen.“

Kretschmer hatte in den vergangenen Monaten eine Zusammenarbeit mit der AfD immer wieder kategorisch ausgeschlossen. Er warf der Partei vor, „in den letzten 48 Stunden auf eine ganz üble Weise“ im Internet zu mobilisieren. Deswegen gehe es jetzt darum, in den letzten verbleibenden Stunden zu vermitteln: „Hier geht es darum, wie Sachsen sich in den nächsten Jahren entwickeln kann. Dass wir ein Land haben, was positiv gestaltet ist, wo der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird und nicht die Spaltung weiter vorangetrieben wird.“

• Hintergrund: AfD gegen CDU – Der harte Kampf um Sachsen

Donnerstag, 29. August: CDU baut Vorsprung vor AfD in Sachsen aus

22.15 Uhr: Kurz vor der Landtagswahl hat die CDU in Sachsen laut einer Umfrage ihren Vorsprung auf die AfD weiter ausgebaut. In dem am Donnerstagabend veröffentlichten ZDF-Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen liegt die Partei von Ministerpräsident Michael Kretschmer bei 32 Prozent (plus 1 Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche).

Die AfD kommt auf 24,5 Prozent (minus 0,5). Ähnliche Tendenzen hatten auch andere Umfragen in den vergangenen Tagen ergeben. Auf den weiteren Plätzen liegen in Sachsen die Linke (14 Prozent, unverändert), Grüne (11 Prozent, plus 2) und SPD (8,5 Prozent, minus 0,5). Die FDP muss demnach mit unverändert 5 Prozent um den Einzug in den Landtag bangen.

33 Prozent der Befragten waren sich der Umfrage zufolge noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen.

22 Uhr: Wahlkampfhilfe von CDU-Politiker und Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hatte sich Sachsens Ministerpräsident Kretschmer verbeten – „Maaßen hat genügend Ärger gemacht“, sagte Michael Kretschmer im Interview mit unserer Redaktion. Doch die CDU wird beim Wahlkampf im Osten Hans-Georg Maaßen nicht los – am Donnerstagabend trat er bei einem Termin der Werteunion im brandenburgischen Hoppegarten bei Berlin auf.

