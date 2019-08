Landtagswahl Brandenburg: SPD laut Umfrage knapp vor AfD

Der Wahlkampf ist auf der Zielgeraden: Am kommenden Sonntag wählt Brandenburg einen neuen Landtag. Für Freitag haben einige Parteien Abschlusskundgebungen geplant.

In jüngsten Umfragen kann die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke in der Wählergunst noch leicht zulegen – auf 22 Prozent (plus 1 Prozentpunkt). Es bleibt allerdings ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD, die im ZDF-Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen ebenfalls um einen Prozentpunkt auf 21 Prozent steigt.

Freitag, 30. August: Endspurt im Brandenburg-Wahlkampf

12.51 Uhr: Die Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern – neben Brandenburg wählt am 1. September auch Sachsen , am 27. Oktober dann Thüringen – bekommen deutschlandweit viel Aufmerksamkeit. Das hat einerseits viel mit der Bedeutung für die Bundesparteien zu tun – und andererseits mit den Gräben die auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch entlang der ehemaligen Grenze durch die Republik zu verlaufen scheinen.

11.36 Uhr: Die Frage ist nur theoretisch – die Antworten sind trotzdem interessant: Auf die Frage, wen sie lieber als Ministerpräsidenten hätten, entschieden sich die meisten von der Forschungsgruppe Wahlen fürs ZDF-Politbarometer Befragten für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Gegenüber dem AfD-Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz hat Woidke einen Vorsprung von 57 zu 10 Prozent, gegenüber CDU-Mann Ingo Senftleben ist er 51 zu 20 Prozent vorne.

39 Prozent der Brandenburger haben der Erhebung zufolge allerdings noch nicht entschieden, ob sie zur Wahl gehen oder wen sie wählen wollen.

Brandenburgs AfD-Chef und Spitzenkandidat Andreas Kalbitz wurde kurz vor der Wahl von seiner Vergangenheit eingeholt. Foto: Patrick Pleul / dpa

9.47 Uhr: Der Spitzenkandidat der AfD Brandenburg, Andreas Kalbitz, hat eingeräumt, im Jahr 2007 zu einem rechtsextremen Aufmarsch in Athen gereist zu sein. Der „Spiegel“ hatte berichtet, dass sich Kalbitz damals zusammen mit 13 deutschen Rechtsextremisten in einem Hotel einquartiert hatte – darunter auch der damalige NPD-Chef Udo Voigt.

Die AfD könnte erstmals als stärkste Kraft aus einer Landtagswahl hervorgehen. Wann die Partei gewinnt und verliert, sehen Sie hier:

Landtagswahl Brandenburg: SPD liegt vorn

8.12 Uhr: Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Brandenburg legt einer Umfrage zufolge legt die Partei des Ministerpräsidenten zu. In Brandenburg legt die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke gaben 22 Prozent der Befragten an, am Sonntag die SPD wählen zu wollen – ein Prozentpunkt mehr als zuvor.

Doch die SPD liefert sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD (21, plus 1). Ähnliche Tendenzen hatten auch andere Umfragen in den vergangenen Tagen ergeben. Hinter SPD und AfD liegen in Brandenburg die CDU mit 16,5 Prozent (minus 1,5), die Grünen mit 14,5 Prozent (plus 0,5), die Linke (14, unverändert), die FDP mit 5 (unverändert) und die Freien Wähler (unverändert) mit 4 Prozent.

6.30 Uhr: Die meisten Parteien in Brandenburg planen ihren Wahlkampfabschluss für Freitag. Hier wollen sie noch einmal um Wählerstimmen werben:

Die SPD lädt um 18 Uhr nach Oranienburg, wo Ministerpräsident Woidke und Bundesfinanzminister Olaf Scholz erwartet werden.

lädt um 18 Uhr nach Oranienburg, wo Ministerpräsident Woidke und Bundesfinanzminister Olaf Scholz erwartet werden. Die Grünen sind ab 13 Uhr in Potsdam zu Gast, Parteichefin Annalena Baerbock kommt um 16.30 Uhr zum Bürgergespräch

sind ab 13 Uhr in Potsdam zu Gast, Parteichefin Annalena Baerbock kommt um 16.30 Uhr zum Bürgergespräch Zum Wahlkampfabschluss der AfD in Königs Wusterhausen wird ab 18 Uhr unter anderem Thüringens Landeschef Björn Höcke erwartet.

in Königs Wusterhausen wird ab 18 Uhr unter anderem Thüringens Landeschef Björn Höcke erwartet. Die FDP schließt ihren Wahlkampf ab 19 Uhr in Potsdam mit Parteichef Christian Lindner ab

schließt ihren Wahlkampf ab 19 Uhr in Potsdam mit Parteichef Christian Lindner ab CDU und Linke beenden ihre Wahlkämpfe jeweils am Samstag

Donnerstag, 29. September: Wie Hans-Georg Maaßen in Brandenburg CDU-Wahlkampf macht

Hans-Georg Maaßen (CDU), ehemaliger Leiter des Bundesverfassungsschutzes, trat bei einem Wahlkampftermin der Werteunion auf, einer Gruppierung in der CDU. Foto: Patrick Pleul / dpa

22 Uhr: In Sachsen ist Ex-Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen als Wahlkämpfer für die CDU unerwünscht. Nachdem er sich dort per Tweet abgemeldet hatte, als sowieso keine weiteren Termine mehr geplant waren, machte Maaßen in Brandenburg weiter: Wahlkampf im Osten – Die CDU wird Hans-Georg Maaßen nicht los – ein Bericht vom Abend mit der Werteunion in Hoppegarten, einer Gemeinde, die direkt an Berlin grenzt. (moi/cla/les/dpa)