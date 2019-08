Merkel trifft zum Ende des G7-Gipfels mit Trump zusammen

Biarritz. Drei Tage Beratungen über die Wirtschaft in der Welt, das Klima und den Iran. Am Ende des G7-Gipfels stehen bilaterale Treffen an.

Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag in Biarritz mit US-Präsident Donald Trump zusammensitzt, liegen zwei anstrengende Tage hinter ihr. Beratungen der G7 über das Amazonas-Feuer in Brasilien, den Handelsstreit mit den USA, dazu der Atomstreit mit dem Iran. Als große Sensation war am Samstag überraschend der iranische Außenminister in Biarritz gelandet.

Mit dem Treffen zwischen Merkel und Trump endet der Gipfel der sieben großen Industrieländer dann schließlich.

Von den bilateralen Gesprächen abgesehen, wird es am letzten Gipfeltag auch um die Themen Klima und Artenvielfalt gehen. Es gibt auch Treffen mit Merkels Amtskollegen aus Südafrika, Indien, Australien und Chile, die zusätzlich eingeladen worden waren.

G7-Gipfel in Biarritz: Wird es eine Abschlusserklärung geben?

Wahrscheinlich ist, dass es keine gemeinsame Abschlusserklärung der Gipfelteilnehmer geben wird. Der Grund sind die Differenzen mit dem US-Präsidenten. Es wäre das erste Mal in der 44-jährigen Geschichte des G7-Clubs. Es gilt aber als nicht ausgeschlossen, dass vielleicht doch noch ein Abschlussdokument zustande kommt.

Zu G7 gehören außer den USA und Deutschland noch Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan und Kanada. (dpa/sdo)