Kretschmer: Maaßens Verhalten hat Sachsen geschadet

Berlin Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen für dessen umstrittenes Verhalten in der Vergangenheit kritisiert. Die Debatte um die Ausschreitungen in Chemnitz habe sich durch ihn verlängert, was Sachsen geschadet habe, sagte Kretschmer dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Maaßen hatte mit umstrittenen Äußerungen zur Bewertung rassistisch motivierter Übergriffe im sächsischen Chemnitz für schwere Verstimmungen in der großen Koalition gesorgt.

