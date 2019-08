Die CDU-Frontfrau im Einsatz: AKK zwischen Bagdad und Bernau

Sie wirkt etwas müde. Aber gelassen. In weißer Hose und hellblauem Blazer kommt die Verteidigungsministerin und CDU-Chefin in das Ofenhaus am Glaswerk. Ihre Sicherheitsleute hält sich im Hintergrund. Annegret Kramp-Karrenbauer ist am Donnerstagabend zu Gast im brandenburgischen Bernau, an der...