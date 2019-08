Rotes Kreuz sieht höhere Bußgelder nur als ersten Schritt

Berlin. Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, sieht die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgeschlagenen höheren Bußgelder für das Blockieren von Rettungsgassen nur als ersten Schritt. „Mit Strafen allein werden wir dieses Problem nicht lösen können“, sagte Hasselfeldt unserer Redaktion.

Es sei grundsätzlich mehr Respekt für den Einsatz von Helfern nötig. „Es ist zum Beispiel auch erschreckend, dass die Rettungskräfte bei Einsätzen oft von Schaulustigen und Passanten behindert oder beschimpft werden“, erklärte Hasselfeldt. „Hier appelliere ich eindringlich an die Vernunft aller Verkehrsteilnehmer.“

Bußgelder sollen nach Plänen des Verkehrsministers deutlich steigen

DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt (CSU) spricht auf der Bundesversammlung des Deutschen Roten Kreuzes. Foto: Tom Maelsa / imago/Tom Maelsa

Dass die Bußgelder für das Nichtbilden und B lockieren von Rettungsgassen nach Scheuers Plänen deutlich steigen soll, begrüßt das DRK. „Es ist richtig, dass Verkehrsteilnehmer, die Rettungsgassen blockieren und damit den Einsatz von Rettungsfahrzeugen behindern, hart bestraft werden“, erklärte Hasselfeldt. „Denn wenn es um Menschenleben geht, zählt jede Sekunde.“

Sie verwies auch auf eine Umfrage der Gesellschaft, nach der Helfer in 80 Prozent aller Rettungseinsätze Zeit verlieren, weil Fahrzeuge die Rettungsgasse blockieren.

Die Pläne von Verkehrsminister Andreas Scheuer waren teilweise schon Anfang Juli bekannt geworden. So soll das Parken in zweiter Reihe, auf Geh- und Radwegen sowie das Halten auf Schutzstreifen künftig bis zu 100 Euro kosten. Bisher sind es 15 bis 30 Euro.