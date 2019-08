Nahles mit erstem öffentlichen Auftritt nach Rückzug

Maria Laach Gut zwei Monate nach ihrem Rückzug aus der SPD-Spitze ist Andrea Nahles erstmals wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Bei einer Veranstaltung im Benediktinerkloster Maria Laach in Rheinland-Pfalz redete die ehemalige Partei- und Fraktionschefin am Abend über das Thema "Die Gleichberechtigung von Mann und Frau laut Grundgesetz und im wahren Leben". Über die SPD wollte sie nicht sprechen. Bei der Veranstaltung beklagte Nahles, dass auch im Bundestag Frauen noch immer unterrepräsentiert seien.

