Hongkonger wollen erneut demonstrieren

Hongkongs Protestbewegung will heute wieder auf die Straße gehen. Geplant sind Protestmärsche und Kundgebungen. Auch am Flughafen, wo sich bereits gestern Hunderte Demonstranten versammelt hatten, soll wieder protestiert werden. In Hongkong kommt es seit zwei Monaten immer wieder zu großen Protesten und Ausschreitungen. Auslöser für die Demonstrationen war ein Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. Viele Menschen befürchten zudem zunehmenden Einfluss Pekings und fordern demokratische Reformen.

