Krise in Italien - Neuwahl für Lega einzige Alternative

Rom Die Regierungskoalition in Italien steht möglicherweise vor dem Bruch. Die Lega von Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini brachte offensiv eine Neuwahl als einzige Alternative zur bestehenden Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung ins Spiel. Klar wurde aber nicht, ob Salvini die Regierungsallianz platzen lassen will. Die Fünf-Sterne-Bewegung fordert Aufklärung: "Sie sollen klar sagen, was sie tun wollen." Auslöser für die Krise der ohnehin zerstrittenen Koalition ist ein Votum der Fünf Sterne im Senat gegen ein Bahnprojekt, das die rechte Lega befürwortet.