Am Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Mann (40) einen 8-jährigen Jungen und seine Mutter auf die Gleise vor einen heranfahrenden Zug gestoßen. Die Mutter konnte sich retten, der Bub erlag seinen Verletzungen.

Berlin. Weil ein in der Schweiz lebender Mann in Frankfurt ein Kind getötet haben soll, plant der Innenminister Kontrollen an der Grenze.

Schweiz: Seehofer will Kontrolle an Grenze – heftige Kritik

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will offenbar nach der Tötung eine Kindes in Frankfurt Kontrollen an der Grenze zur Schweiz einführen. Das berichtet der „Spiegel“.

Seehofer reagiert damit auf die Tatsache, dass der mutmaßliche Täter, der am Frankfurter Hauptbahnhof einen Jungen und seine Mutter vor einen Zug stieß, aus der Schweiz eingereist war. Dem Eritreer, der in der Nähe von Zürich lebt, war vor Jahren in der Schweiz Asyl gewährt worden.

Mit seiner Forderung sorgt Seehofer direkt auch für Protest. Sein Vorstoß wird unter anderem als „dumpfer Populismus“ und „Aktionismus“ von anderen Parteien bezeichnet.

Seehofer plant „zeitlich befristete Kontrollen“ an der Grenze

„Ich werde alles in die Wege leiten, um intelligente Kontrollen an der Grenze vorzunehmen“, sagte Seehofer dem Spiegel. 2018 seien 43.000 unerlaubte Einreisen nach Deutschland registriert worden. „Diesem Umstand müssen wir begegnen“, sagte Seehofer, „durch eine erweiterte Schleierfahndung und anlassbezogene, zeitlich befristete Kontrollen auch unmittelbar an der Grenze – auch an der Grenze zur Schweiz.“

Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser warf Seehofer vor, er wolle politisches Kapital aus der Tat von Frankfurt schlagen. „Auch den mutmaßlichen Frankfurter Täter hätte man mit solchen Kontrollen nicht gestoppt, da gegen ihn keine europaweite Ausschreibung zur Fahndung lief.“ Zudem seien heute schon stichprobenartige und anlassbezogene Kontrollen an der Grenze zur Schweiz möglich.

Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, sprach von „dumpfem Populismus“. „Grenzkontrollen an der schweizerischen Grenze nützen niemandem. Sie sind vielmehr ein weiterer Baustein zur Abschaffung der Freizügigkeit in Europa“, beklagte sie.

Auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, sprach von Aktionismus. „Die Frage, was „intelligente“ Grenzkontrollen und Schleierfahndung vor dem Hintergrund, dass überhaupt kein internationaler Strafbefehl vorlag, in dem konkreten Fall eigentlich hätten bringen sollen, kann der Bundesinnenminister wohl selbst nicht beantworten.“

Der Innenminister will dem Bericht zufolge bis September ein Konzept für die Grenzkontrollen vorlegen. Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Seehofer noch nicht über seine Pläne gesprochen.

Die Gefahr sieht der Minister diesmal offenbar nicht; er wisse die Bundeskanzlerin „in diesen Sicherheitsfragen voll auf meiner Linie“, zitiert der „Spiegel“ Seehofer.

Die Sicherheitsvorkehrungen an Bahnhöfen will der Innenminister dem Bericht zufolge nach dem Tod des Jungen in Frankfurt ebenfalls erhöhen. Demnach soll zum Beispiel über Schleusen oder Sperren diskutiert werden. Das werde wohl Milliarden kosten, sagte Seehofer dem Magazin: „Über die Jahre werden wir mit einem Millionenbetrag nicht auskommen.“ (moi)