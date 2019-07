Marke VW liefert weniger Autos aus

Erst der Konzern, dann die Marke VW – nachdem Volkswagen am Donnerstag bereits ein Gewinnplus für das gesamte Unternehmen mitgeteilt hatte, hat am Freitag die Kernmarke nachgelegt: In den ersten sechs Monaten des Jahres steigerte sie ihren Umsatz um 3,4 Prozent auf 44,1 Milliarden Euro. Der Gewinn aus dem laufenden Geschäft legte vor Sondereinflüssen um 7,4 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 auf 2,3 Milliarden Euro zu. Dennoch hatte die Marke mit sinkendem Absatz zu kämpfen, konnte dies aber durch einen „besseren Produktmix“ kompensieren – sprich, durch mehr verkaufte SUV, die mit einer höheren Marge mehr Gewinn abwerfen. „In einem schwierigen Marktumfeld hat sich die Marke Volkswagen im ersten Halbjahr sehr ordentlich entwickelt“, fasste der Marken-Finanzvorstand Arno Antlitz zusammen.

Die operative Umsatzrendite steigerte sich bis Juni auf 5,2 Prozent. Während im ersten Quartal noch 400 Millionen Euro Kosten für die Folgen des Abgas-Skandals verbucht wurden, gab es im zweiten Quartal keine weiteren Sondereffekte aus Rechtsrisiken, wie der Autobauer mitteilte. Die Marke VW geht nach eigenen Angaben weiterhin davon aus, die Rendite-Prognose im Korridor von vier bis fünf Prozent für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen. Beim Umsatz erwarten die Wolfsburger für 2019 wie gehabt ein Wachstum von fünf Prozent.

Trotz Absatzflaute gewann VW insgesamt im ersten Halbjahr Marktanteile hinzu, wie der Hersteller mitteilte. Die Auslieferungen der Marke gingen in einem schwachen Gesamtmarkt um 3,9 Prozent auf knapp drei Millionen Fahrzeuge zurück. Dem will das Unternehmen mit einer fortgesetzten Produktoffensive entgegenwirken, vor allem im SUV-Segment. So will sie ihr Portfolio etwa um die Gelände-Limousine T-Cross erweitern, für die hierzulande das britische Model und „It-Girl“ Cara Delevigne wirbt.

Weltweit wächst das SUV-Segment am stärksten. Laut einer Studie des Car-Centers der Universität Duisburg-Essen werden in Deutschland in diesem Jahr erstmals mehr als eine Million SUV neu zugelassen werden. Bereits in den ersten sechs Monaten dieses Jahres macht der Anteil dieser Modelle 31,4 Prozent aller neu zugelassener Pkw aus.

Volkswagen will mit den profitablen Geländewagen vor allem das Geld für die nötigen Investitionen in Elektromobilität und Digitalisierung verdienen. Bis 2023 plant der VW-Konzern rund 30 Milliarden in die E-Mobilität zu investieren. Bis 2028 wollen die Wolfsburger 15 Millionen Elektroautos fertigen. Allein die Marke VW soll 22 E-Modelle auf den Markt bringen, die alle zur ID.-Familie gehören. Das erste Modell, der ID.3, wird in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt.

Laut VW hat sich im ersten Halbjahr auch die Umsetzung der Maßnahmen aus dem „Zukunftspakt“ bemerkbar gemacht. Die Arbeit an Kosten, Produktivität und Effizienz habe „einen wesentlichen Teil zur Ergebnisverbesserung“ beigetragen.