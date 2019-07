Marke VW schafft in China Plus – aber nicht die Erholung

Zum ersten Mal in diesem Jahr hat die Kernmarke VW ein Absatzplus verbucht: Im Juni lieferten die Wolfsburger 542.300 Neuwagen aus und damit 1,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Grund für den leichten Zuwachs ist vor allem eine Steigerung im größten Einzelmarkt China, wo VW Pkw um ganze

14,2 Prozent auf 261.100 Fahrzeuge zulegte. Doch eine Trendwende ist damit nicht in Sicht, wie der Autobauer am Dienstag selbst klarstellte.

Denn das starke Plus sei vor allem auf einen einmaligen Sondereffekt zurückzuführen: Seit diesem Monat gelten in China strengere Abgasvorgaben für die Zulassung. Deshalb ist davon auszugehen, dass viele Kunden ihren Autokauf auf den Juni vorzogen. Grundsätzlich bleibt der Markt vom Handelsstreit mit den USA überschattet. Im ersten Halbjahr setzte VW im Reich der Mitte insgesamt 3,6 Prozent Neuwagen weniger ab als im Vorjahreszeitraum: gut 1,4 Millionen.

Mini-Plus auf dem Heimatmarkt Deutschland

Foto: Jürgen Runo

Und auch in der Heimat läuft es seit geraumer Zeit nicht rund. In Westeuropa wie auch ganz Europa verloren die Wolfsburger im vergangenen Monat rund 10 Prozent; für das erste Halbjahr ergibt sich damit ein Rückgang von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wie das Unternehmen ausführte, hatten die Auslieferungen in Europa im Vorjahr Rekordwerte erreicht; Grund war die Umstellung auf das neue Abgastestverfahren WLTP. Doch außerdem konnten im vergangenen Monat stark nachgefragte Motoren und Getriebe nicht ausreichend geliefert werden.

VW sei es aber gelungen, in „mehrheitlich rückläufigen Gesamtmärkten“ seine Marktanteile zu halten oder auszubauen, führte der Autobauer aus. In Deutschland lieferte die Kernmarke immerhin ein Prozent mehr aus als im Vorjahresmonat: 55.700 Fahrzeuge.

Deutlicher Zuwachs auf dem wichtigen Markt USA

Besonders gut lief es im Juni auf dem kleinen, aber wichtigen Markt USA, wo die Wolfsburger 31.700 und damit 9,6 Prozent mehr Neuwagen auslieferten. Am beliebtesten ist dort der Tiguan. Im ersten Halbjahr verkaufte VW Pkw den US-Amerikanern 6,8 Prozent mehr Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum.

Weiterhin bergauf geht es auch in Brasilien, wo die Kernmarke im vergangenen Monat 31.000 Fahrzeuge und damit 13 Prozent mehr auslieferte. Von Januar bis Juni bedeutete das ein Plus von 20,9 Prozent. In ganz Südamerika steht hier allerdings nur ein Zuwachs von 1,2 Prozent.

Die Aussichten für den Rest des Jahres sind gemischt: „In Europa erwarten wir auf Basis gut gefüllter Orderbücher ein starkes zweites Halbjahr“, sagte Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann. „In China bleibt abzuwarten, ob sich die Nachfrage wieder nachhaltig erholt.“ Er zeigte sich erfreut, dass VW insgesamt das Vorjahresergebnis „trotz der anhaltenden Schwäche in der Gesamtnachfrage“ übertroffen habe.